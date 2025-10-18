Thứ Bảy, 18/10/2025
Khỏe & Đẹp

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rang lạc vàng giòn, đậm vị, để lâu không ỉu

Quốc Duẩn 18/10/2025 10:36

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rang lạc vàng giòn, đậm vị, không khét, để lâu không ỉu, ăn kèm cơm hay làm món nhâm nhi đều ngon và dễ bảo quản.

Món ăn dân dã nhưng không hề đơn giản

Lạc rang là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Tuy bình dị, nhưng để có mẻ lạc giòn tan, thơm bùi, không khét, không hôi dầu và giữ được lâu lại là cả một nghệ thuật. Với vài mẹo nhỏ, bạn hoàn toàn có thể tự tay làm món lạc rang ngon chuẩn vị ngay tại nhà.

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rang lạc vàng giòn, đậm vị, để lâu không ỉu

Bước 1: Chọn nguyên liệu

Hạt lạc ngon phải chắc mẩy, đều nhau, không mốc, không lép. Nên mua loại còn vỏ lụa, mới thu hoạch, thay vì loại đã tách sẵn vì dễ hút ẩm, nhanh hôi dầu.

Bước 2: Sơ chế đúng cách để hạt lạc giòn lâu

Trước khi rang, ngâm lạc trong nước muối loãng 5–10 phút. Cách này vừa làm sạch, vừa giúp hạt thấm nhẹ vị mặn và giữ ẩm bên trong. Sau đó để thật ráo nước, tránh tình trạng nổ khi rang và giúp hạt giòn hơn.

Mẹo nấu ăn: Bí quyết rang lạc vàng giòn, đậm vị, để lâu không ỉu

Bước 3: Mẹo rang lạc vàng, giòn với muối

Rang lạc cùng muối hạt giúp truyền nhiệt đều, chống cháy vỏ ngoài và giữ hạt giòn lâu.

  • Làm nóng chảo, rang muối trước cho khô.
  • Cho lạc vào, đảo đều tay 15–20 phút trên lửa vừa.
  • Khi vỏ lạc nứt nhẹ, dậy mùi thơm thì tắt bếp, sàng bỏ muối và để nguội tự nhiên.
Mẹo nấu ăn: Bí quyết rang lạc vàng giòn, đậm vị, để lâu không ỉu

Rang tiện lợi, nhanh chóng hơn bằng các cách sau:

- Rang bằng chảo: Dùng chảo gang hoặc chảo dày, lửa nhỏ, đảo liên tục. Sau khi tắt bếp vẫn nên đảo thêm 1–2 phút để tránh cháy.

- Bằng lò nướng: Nướng 160–170°C trong 15–20 phút, đảo mỗi 5 phút.

- Bằng nồi chiên không dầu: 160°C trong 12–15 phút, lắc giỏ giữa chừng để hạt chín đều.

Ngoài muối ra, bạn hoàn toàn có thể rang lạc với đường hoặc tỏi ớt:

  • Lạc rang muối: Rắc muối tinh khi lạc còn nóng.
  • Lạc rang tỏi ớt: Phi thơm tỏi ớt, đảo cùng lạc đã rang.
  • Lạc rang đường: Áo hạt lạc bằng lớp đường kết tinh vàng óng, giòn ngọt.
Mẹo nấu ăn: Bí quyết rang lạc vàng giòn, đậm vị, để lâu không ỉu

Bảo quản để lạc luôn giòn

Để lạc rang nguội hẳn rồi cho vào hũ thủy tinh hoặc hộp nhựa kín. Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ẩm. Nếu lạc bị ỉu, có thể rang lại nhanh trên chảo hoặc quay lò vi sóng 1–2 phút.

Kết luận

Chỉ cần chút tỉ mỉ, bạn sẽ có ngay hũ lạc rang giòn rụm, thơm ngậy, để được lâu – món ăn dân dã nhưng đầy hương vị, luôn “gây thương nhớ” trong bữa cơm gia đình.

