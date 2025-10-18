Khỏe & Đẹp Mẹo nấu ăn: Cách làm váng đậu kho trứng cút siêu ngon từ 3 nguyên liệu đơn giản Mẹo nấu ăn: Váng đậu kho trứng cút với nấm ngọc châm là món kho siêu ngon, dễ nấu, đậm đà đưa cơm, nguyên liệu rẻ và giàu dinh dưỡng cho bữa ăn gia đình.

Bữa cơm ngon từ sự kết hợp bất ngờ



Nấu ăn mỗi ngày không chỉ là việc chế biến món ăn, mà còn là sự sáng tạo trong cách kết hợp nguyên liệu. Đôi khi, chỉ với ba nguyên liệu quen thuộc, ta vẫn có thể tạo nên một món kho vừa lạ miệng vừa cực kỳ “hao cơm”. Đó chính là váng đậu kho trứng cút với nấm ngọc châm – món ăn đơn giản nhưng đầy hấp dẫn.



Váng đậu khô giàu protein, mềm thơm khi nấu chín. Trứng cút bổ dưỡng, béo bùi, dễ ăn. Nấm ngọc châm có hương vị ngọt tự nhiên, tăng hương vị cho món kho.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Váng đậu khô: lượng vừa đủ, ngâm nở

20 quả trứng cút

1 hộp nấm ngọc châm

¼ quả ớt chuông xanh, ¼ quả ớt chuông đỏ

2 cây hành lá, 3 tép tỏi

2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương đen

Gia vị, dầu ăn, 1,5 thìa canh bột năng

Cách làm váng đậu kho trứng cút



Bước 1 – Ngâm váng đậu:



Bẻ nhỏ, ngâm ít nhất 3 giờ (tốt nhất qua đêm trong tủ lạnh), vắt ráo, cắt khúc vừa ăn.



Bước 2 – Sơ chế nguyên liệu:



Cắt bỏ gốc nấm, rửa sạch. Thái ớt chuông thành miếng vừa ăn. Tỏi băm nhỏ, hành lá cắt riêng gốc và lá.



Bước 3 – Chuẩn bị trứng cút:



Luộc chín, bóc vỏ, ướp nhanh với nước tương đen. Chiên vàng đều rồi vớt ra để ráo.



Bước 4 – Xào và kho:



Phi thơm hành tỏi, cho váng đậu và nấm vào xào nhanh, thêm nước tương, dầu hào, nước tương đen. Tiếp đó cho trứng cút, đổ thêm nước sôi vừa đủ, nấu nhỏ lửa để ngấm gia vị.



Bước 5 – Hoàn thiện:



Thêm ớt chuông, đảo nhanh tay. Rưới bột năng pha loãng vào để nước sốt sánh mịn, bám đều. Rắc hành lá trước khi tắt bếp.



Thành phẩm



Món váng đậu kho trứng cút vàng ruộm, thơm ngậy, vị bùi béo hòa quyện với nấm ngọt thanh và nước sốt sánh đậm đà. Ăn cùng cơm nóng trong tiết trời thu se lạnh thì khó ai cưỡng lại.



Đơn giản, dễ làm nhưng đầy sáng tạo. Đây chắc chắn sẽ là món ăn “gây nghiện” trong bữa cơm gia đình bạn.