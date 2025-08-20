Khỏe & Đẹp Mẹo nấu ăn: Cách nấu canh đậu phụ thập cẩm mềm thanh, thơm ngon cả nhà mê Canh đậu phụ thập cẩm thanh mát, mềm ngon, đậm vị từ rau củ và thịt xông khói. Món canh dễ nấu, chỉ vài phút là có ngay bát canh nóng hổi, đưa cơm cho cả nhà.

Đậu phụ mềm mịn, nước canh ngọt thanh quyện cùng thịt xông khói, trứng và rau củ khiến món canh đậu phụ thập cẩm vừa dễ nấu, vừa hấp dẫn. Chỉ vài bước đơn giản, bạn đã có ngay món canh nóng hổi, ăn kèm cơm thì ngon hết nấc.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 miếng đậu phụ bản to

1 miếng thịt xông khói nhỏ

1 cây cần tây

2 quả trứng gà

½ quả ớt ngọt đỏ

Hành lá, tỏi băm

1 thìa canh nước tương

Bột nấm hương tươi, hạt tiêu, dầu ăn, bột bắp (lượng vừa đủ)

Cách nấu canh đậu phụ thập cẩm



Bước 1: Sơ chế đậu phụ



Rửa sạch nhẹ nhàng rồi cắt nhỏ. Để giảm mùi nồng, có thể chần sơ với nước sôi pha chút baking soda trong 1 phút rồi rửa sạch.



Bước 2: Chuẩn bị nguyên liệu khác

Thịt xông khói thái sợi nhỏ.

Cần tây rửa sạch, cắt khúc.

Ớt ngọt bỏ hạt, thái sợi.

Đập trứng, thêm chút bột bắp, đánh đều rồi rán thành lớp mỏng, cắt sợi.

Bước 3: Xào nguyên liệu



Làm nóng nồi với ít dầu ăn. Cho thịt xông khói vào xào cho dậy mùi, tiếp đến thêm hành lá và tỏi băm phi thơm. Trút đậu phụ vào, thêm nước tương, đảo nhẹ tay.



Bước 4: Nấu canh



Chế nước sôi vừa đủ, đun lửa lớn. Cho trứng sợi vào khuấy nhẹ, nấu thêm 3–5 phút. Nêm nếm lại với bột nấm hương, muối, hạt tiêu cho vừa miệng.



Bước 5: Hoàn thiện



Thả ớt ngọt và cần tây vào, đảo đều, đun thêm ít phút cho dậy mùi thơm rồi tắt bếp.

Thành phẩm



Món canh đậu phụ thập cẩm có nước dùng thanh ngọt, đậu phụ mềm mịn, thêm thịt xông khói và trứng khiến hương vị đậm đà hơn. Rau cần tây, ớt ngọt tạo điểm nhấn, vừa thơm vừa hấp dẫn. Ăn cùng cơm nóng đảm bảo “vừa dọn ra đã hết sạch nồi”.