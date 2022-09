Mẹo nhỏ xử lý nhanh kính và gương xe ô tô bị mờ khi lái xe trời mưa

Lái xe khi trời mưa thường làm giảm tầm nhìn và khả năng quan sát, nhất là khi thời tiết nồm ẩm còn gây hiện tượng mờ kính, nhoè gương xe ô tô. Vậy mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn xử lý nhanh để đảm bảo an toàn khi lái xe.

Kính lái bị mờ

Khi gặp hiện tượng kính lái bị mờ do hơi nước đọng bên trong sẽ là tình huống khó khăn với các lái xe mới, chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý. Hiện tượng này là do nhiệt độ bên trong cabin cao hơn so với nhiệt độ bên ngoài, khiến hơi nước ngưng tụ trên bề mặt kính.

Để khắc phục tình trạng trên, chúng ta hãy mở điều hoà thấp hơn nhiệt độ bên ngoài và sử dụng thêm chế độ hất gió lên kính lái khoảng 1 đến 2 phút để đạt hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng nên chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, hé cửa kính khoảng 5 – 10cm để nhanh chóng cân bằng nhiệt độ với môi trường bên ngoài.

Gương chiếu hậu bị mờ

Khi trời mưa khó tránh khỏi việc gương chiếu hậu nằm hai bên xe là nơi dễ bị đọng nước gây cản trở tầm nhìn. Nếu xe có trang bị chức năng sấy gương thì chỉ cần bật chế độ sấy gương, tuy nhiên nếu không có nên trang bị thêm vè che mưa hoặc dùng miếng dán chống đọng nước để giảm thiếu mờ kính tối đa.

Giữ tốc độ an toàn

Theo kinh nghiệm lái xe khi trời mưa nên giữ tốc độ an toàn, không nên chạy nhanh, phanh gấp. Trời mưa to tầm nhìn rất hạn chế, đường trơn trượt nên nếu gặp tình huống bất ngờ sẽ không xử lý kịp.

Mặt khác, lái xe khi trời mưa bão, đường thường ngập nước, nếu chạy xe tốc độ cao sẽ dễ xảy ra hiện tượng “ván trượt” hay “thuỷ phi cơ”. Nghĩa là bánh xe bị mất độ bám, bị trượt thậm chí bị nổi dẫn đến mất kiểm soát, khiến xe mất lái. Thế nên cách lái xe an toàn khi trời mưa đó là tuyệt đối không chạy tốc độ cao.

Hạn chế chạy gần, song song với xe lớn

Đây là một kỹ năng rất quan trọng khi lái xe dưới trời mưa lớn. Bình thường khi chạy xe gần hay song song với các xe tải, xe contenair lớn… vốn đã nguy hiểm. Vì vậy khi mưa lớn, khả năng quan sát phía trước và phía sau rất kém. Trên mặt đường thường bị ngập, đọng nước nếu chạy gần xe lớn có thể làm văng nước lên kính lái xe, gây cản trở tầm nhìn vô cùng nguy hiểm. Khi gặp phải tình huống này, bạn hãy giảm ga và giữ thẳng tay lái để chạy đúng làn đường, tránh xe các làn khác đâm phải.