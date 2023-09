Mẹo tiết kiệm nhiên liệu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cách lái xe sẽ ảnh hưởng lớn đến mức độ tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện đó. Những việc làm có thể gây tiêu tốn nhiên liệu bao gồm tăng, giảm tốc đột ngột, lốp non hơi, xe không bảo dưỡng đầy đủ, quá nhiều vật nặng trên xe. Những vấn đề này có thể được khắc phục để xe luôn hoạt động với mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu nhất.

Bảo dưỡng xe đúng và đủ

Lốp non hơi bị mòn nhanh hơn, đồng thời khiến tăng tốc chậm và tiêu hao nhiên liệu hơn. Do đó, lốp xe phải luôn được duy trì mức áp suất theo khuyến nghị, được in trên bệ cửa.

Ngoài ra, tài xế nên cân chỉnh bánh xe (độ chụm, góc đặt...) định kỳ, khoảng 2-3 năm một lần. Cuối cùng, xe phải được thay dầu, nhớt định kỳ để đảm bảo động cơ hoạt động ở mức tối ưu nhất.

Giảm trọng lượng nếu có thể

Tài xế có thể cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu bằng cách giảm trọng lượng của xe. Nếu trên xe có quá nhiều vật dụng nặng không cần thiết, tài xế có thể bỏ hoặc tháo ra tạm thời, và chỉ sử dụng khi có nhu cầu dùng đến. Một số phụ kiện khiến xe nặng, tăng mức độ cản gió và khiến xe tốn xăng hơn bao gồm giá nóc, cốp nóc, cản trước/sau, cánh gió, bệ bước chân, hoặc một số cánh gió lắp không đúng chuẩn của xe.

Nhiều người dùng có thói quen để sẵn một số đồ đạc trong cốp xe dù không dùng hàng ngày như bộ đồ cắm trại, các loại dung dịch trong can lớn... cũng khiến xe nặng thêm hàng chục kg.

Theo Natural Resources Canada, mức tiêu thụ nhiên liệu của ôtô cỡ trung tăng 1% cho mỗi 25 kg trọng lượng tăng thêm, và một số loại giá nóc có thể khiến xe tốn xăng hơn 20% khi di chuyển trên cao tốc.

Đồng hồ báo nhiên liệu trên một mẫu sedan. Ảnh: Tân Phan

Hạn chế tăng ga nhanh và phanh đột ngột

Tăng tốc một cách mạnh bạo sẽ khiến xe tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn, giúp tài xế đẩy tốc độ của xe lên nhanh chóng, và điều này cũng có thể khiến tài xế phải phanh gấp để giảm tốc độ nếu có vật cản hoặc xe ở phía trước. Việc phanh đột ngột có nghĩa phần động năng giúp xe tiến về phía trước bị lãng phí, chuyển hóa dưới dạng nhiệt năng sinh ra trong quá trình phanh xe.

Do đó, tài xế nên di chuyển với tốc độ vừa phải, quan sát kỹ đường đi phía trước để phán đoán tình huống để tăng giảm tốc độ một cách hợp lý.

Sử dụng kỹ thuật lái tăng và nhả ga

Tăng và nhả ga (pulse and glide) là kỹ thuật lái xe có thể giúp tiết kiệm đến 20% so với việc duy trì một khoảng tốc độ cố định, được chứng minh bằng mô phỏng bởi các chuyên gia tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí, Đại học Michigan (Mỹ) vào 2011. Ví dụ tài xế muốn di chuyển ở tốc độ 70 km/h, tài xế cần tăng ga nhanh chóng lên khoảng 75-80 km/h, sau đó nhả ga để xe trôi theo quán tính đến mức khoảng 60-65 km/h, và lặp lại quá trình tăng nhả ga này.

Cách lái trên tiết kiệm xăng hơn so với quy trình tốc độ cố định, vì trong quá trình tăng tốc, hiệu suất của động cơ gần như ở mức tối đa vì giai đoạn này này mô-men xoắn rất lớn, và phần lớn năng lượng này được chuyển thành động năng cho xe. Động năng này sau đó được sử dụng cho giai đoạn xe lao đi lúc nhả ga.

Trong giai đoạn nhả ga, xe lướt đi bằng động năng, đa số các xe hiện nay khi tài xế không đạp ga, xe sử dụng rất ít xăng, hoặc ngắt hẳn hỗn hợp xăng vào xi-lanh để tiết kiệm nhiên liệu. Do đó, xe sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn so với việc duy trì ga liên tục và ở một tốc độ cố định.

Đây là kỹ thuật lái tiết kiệm nhiên liệu được sử dụng bởi các cộng đồng chuyên về "hyper-miling" trên thế giới, đây là từ để chỉ hành động giúp xe có thể di chuyển quãng đường xa nhất có thể với một lượng nhiên liệu nhất định.