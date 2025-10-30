Mercedes-AMG GT XX Concept: Hiệu suất đặt lên hàng đầu Mercedes-AMG GT XX Concept tại JMS 2025 gây tranh cãi về thiết kế nhưng ưu tiên hiệu suất: 3 motor điện 945 mã lực, 0–96 km/h 2 giây, 320 km/h, dự kiến mở bán đầu năm sau.

Mercedes-AMG GT XX Concept xuất hiện tại JMS 2025, ba tháng sau màn giới thiệu toàn cầu. Mẫu xe điện hiệu năng cao này gây tranh cãi mạnh về thiết kế nhưng tập trung rõ vào tốc độ và khả năng vận hành: 3 motor điện cho tổng công suất 945 mã lực, tăng tốc 0–96 km/h trong 2 giây và đạt vận tốc tối đa 320 km/h. Theo định hướng của Mercedes-AMG, GT XX EV ưu tiên hiệu suất hơn thẩm mỹ.

Mẫu concept mang màu cam Sunset Beam, lấy cảm hứng từ chiếc C-111 năm 1970 – biểu tượng thử nghiệm hiệu suất của Mercedes-Benz. GT XX Concept dự kiến mở bán từ đầu năm sau, được định vị ở phân khúc siêu xe điện, cạnh tranh với Porsche Taycan Turbo S, Lucid Air, Audi RS e-tron và Xiaomi SU7 Ultra.

Mercedes-AMG GT XX anh 1

Di sản C-111 và triết lý thiết kế chú trọng hiệu suất

Ở phần đầu, GT XX Concept sử dụng lưới tản nhiệt viền LED cỡ lớn đặt sát cản trước, tạo cảm giác dồn khối lượng thị giác về phía trước. Các khe gió trên nắp ca pô được bố trí nhằm cải thiện khí động học. Tổng thể ngoại hình ưu tiên công năng, thể hiện rõ định hướng hiệu suất của mẫu xe.

Trái ngược với phần đầu đậm chất “siêu xe chạy xăng”, phần đuôi gây tranh luận với cụm đèn đặt ngang, bóng tròn kết hợp đồ họa LED pixel. Nhìn từ phía sau, mẫu siêu xe điện này “trông như một chiếc xe đồ chơi”. Xe dùng mâm 21 inch.

Mercedes-AMG GT XX anh 3

Mercedes-AMG GT XX anh 5

Mercedes-AMG GT XX anh 7

Khoang lái phong cách xe đua: yoke và chi tiết kim loại

Không gian cabin không được mở trong sự kiện, song quan sát qua cửa kính cho thấy những trang bị đậm chất xe đua. Vô lăng kiểu yoke gợi liên tưởng chuyên cơ, khu vực “yên ngựa” trung tâm thiết kế độc đáo với nhiều chi tiết kim loại. Cửa gió điều hòa có tạo hình lạ mắt, được ví như “một quả thận mini”.

Mercedes-AMG GT XX anh 8

Mercedes-AMG GT XX anh 9

Ba motor điện, 945 mã lực: tăng tốc 0–96 km/h trong 2 giây

GT XX Concept sử dụng cấu hình 3 motor điện với 2 motor đặt phía sau và 1 motor phía trước. Tổng công suất đạt 945 mã lực, cho phép xe tăng tốc 0–96 km/h trong 2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h.

Mercedes-AMG GT XX anh 6

Âm thanh giả lập V8 và cảm giác chuyển số

Một chi tiết đáng chú ý là hệ thống loa ngoài ẩn trong đèn pha, nhằm giả lập âm thanh động cơ V8. Khi kết hợp với hộp số tự động, người lái có thể cảm nhận cảm giác chuyển số quen thuộc qua cả xúc giác và thính giác.

Mercedes-AMG GT XX anh 4

Bảng thông số trọng yếu

Hạng mục Thông số Bố trí động cơ 3 motor điện (2 sau, 1 trước) Công suất tổng 945 mã lực Tăng tốc 0–96 km/h trong 2 giây Vận tốc tối đa 320 km/h Mâm 21 inch Âm thanh giả lập Loa ngoài ẩn trong đèn pha mô phỏng V8 Hộp số Tự động

Thời điểm bán ra và đối thủ cạnh tranh

Mercedes-AMG GT XX dự kiến mở bán từ đầu năm sau. Ở phân khúc siêu xe chạy điện, mẫu xe này được định vị cạnh tranh cùng Porsche Taycan Turbo S, Lucid Air, Audi RS e-tron và Xiaomi SU7 Ultra.

Kết luận: một concept ưu tiên tốc độ hơn hình thức

GT XX Concept cho thấy định hướng rõ ràng của Mercedes-AMG: đặt hiệu suất lên trước. Thiết kế gây tranh cãi là cái giá phải trả cho một cấu hình khí động học táo bạo, trong khi bộ ba motor điện và các giải pháp tạo cảm xúc lái như âm thanh giả lập V8, hộp số tự động giúp mẫu xe nổi bật về trải nghiệm. Khi bước sang giai đoạn thương mại hóa, mức độ giữ lại các chi tiết thiết kế và tinh chỉnh thông số sẽ là điều đáng theo dõi.