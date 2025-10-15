Thứ Tư, 15/10/2025
Mercedes-Benz ELF bản thử nghiệm nền tảng sạc megawatt

CTVX15/10/2025 07:08

ELF dựa trên V-Class là 'phòng thí nghiệm di động' cho sạc MCS mức megawatt, CCS 900 kW dòng 1.000 A; thử nghiệm sạc không dây 11 kW, sạc hai chiều, robot sạc; ứng dụng lên Concept AMG GT XX đỉnh 1.041 kW.

Trong khi hạ tầng và tốc độ sạc vẫn là điểm nghẽn của xe điện, Mercedes-Benz tiếp cận vấn đề theo cách khác thường: đưa cả phòng thí nghiệm lên bánh xe. Mercedes-Benz ELF, viết tắt của Experimental-Lade-Fahrzeug, là một nền tảng thử nghiệm lưu động được phát triển từ V-Class để kiểm chứng các công nghệ sạc thế hệ mới trong điều kiện thực tế.

Đây không phải là mẫu xe thương mại hay trạm sạc thông thường. Vai trò của ELF là hợp nhất, thử nghiệm và chuẩn hóa những giải pháp sạc nhanh, thông minh – từ sạc công suất mức megawatt, sạc hai chiều cho tới sạc không dây và robot cắm sạc tự động – trước khi chuyển giao sang xe thương mại và mạng lưới sạc của hãng.

Mercedes-Benz ELF - phong thi nghiem sac di dong
Mercedes-Benz ELF xây dựng từ V-Class, đóng vai trò "phòng thí nghiệm sạc" di động.

Bệ thử trên bánh xe cho sạc thế hệ mới

ELF tích hợp đồng thời các tiêu chuẩn sạc chủ đạo. Cốt lõi là hệ thống MCS (Megawatt Charging System) vốn thiết kế cho xe tải hạng nặng, cho phép sạc ở mức công suất megawatt. Bên cạnh đó, ELF hỗ trợ CCS (Combined Charging System) với công suất sạc DC tối đa lên tới 900 kW trong thử nghiệm.

Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở khả năng truyền dòng điện tới 1.000 A qua cáp CCS, gấp đôi giới hạn thông thường hiện nay, nhờ hợp tác phát triển cùng Alpitronic. Ở điều kiện thử nghiệm, lượng điện 100 kWh có thể được nạp trong khoảng 10 phút – một mốc cho thấy tiềm năng rút ngắn đáng kể thời gian dừng sạc của xe điện hiệu năng cao.

He thong sac cong suat lon tren Mercedes-Benz ELF
ELF thử nghiệm sạc CCS công suất cao, truyền dòng tới 1.000 A – nền tảng cho sạc nhanh thế hệ mới.

Từ MPV đến nền tảng kỹ thuật chuyên dụng

Dựa trên V-Class, ELF tận dụng không gian linh hoạt của một MPV để tích hợp phần cứng sạc đa chuẩn, thiết bị đo kiểm và các giao diện thử nghiệm. Cách tiếp cận này giúp Mercedes-Benz triển khai, đối chiếu nhiều cấu hình sạc trong các kịch bản vận hành thực tế, từ đường đô thị đến cao tốc và điểm dừng chân của đội xe.

ELF cũng là cầu nối giữa bộ phận R&D và ứng dụng thương mại. Những phát hiện trên xe thử nghiệm sẽ được đưa thẳng vào các mẫu xe và trạm sạc của hãng, rút ngắn vòng đời phát triển công nghệ.

Cong nghe sac tren Mercedes-Benz ELF
Thiết lập đa chuẩn trên ELF cho phép kiểm chứng nhanh các cấu hình sạc trong điều kiện sử dụng thực tế.

Hiệu năng sạc và ý nghĩa thực tế

Ở vai trò bệ thử, các con số là thước đo khách quan. Với CCS, ELF đạt công suất sạc tối đa 900 kW; với MCS, hệ thống vận hành ở mức megawatt. Trong thử nghiệm, 100 kWh được nạp trong khoảng 10 phút – thông số giúp hình dung thời gian dừng sạc của những bộ pin dung lượng lớn có thể rút ngắn đến mức gần tương đương một lần đổ xăng ở trạm bận rộn.

Quan trọng hơn, công nghệ từ ELF đã được ứng dụng trực tiếp lên Mercedes-Benz Concept AMG GT XX: mẫu xe điện hiệu năng cao này ghi nhận công suất sạc đỉnh 1.041 kW trong thử nghiệm, đủ để di chuyển khoảng 400 km sau 5 phút sạc. Dù là số liệu trong điều kiện kiểm soát, chúng phác thảo rõ ràng ngưỡng trần kỹ thuật mà Mercedes-Benz đang hướng tới.

Cong suat sac 1.041 kW tren Concept AMG GT XX
Công nghệ từ ELF được chuyển giao lên Concept AMG GT XX, đạt đỉnh sạc 1.041 kW trong thử nghiệm.
Hạng mụcThông số/Trạng thái (theo thử nghiệm)
Nền tảngPhát triển từ Mercedes-Benz V-Class
Chuẩn sạc DCMCS (mức megawatt), CCS tới 900 kW
Dòng tối đa qua CCS1.000 A (hợp tác Alpitronic)
Thời gian nạp 100 kWhKhoảng 10 phút
Ứng dụng thương mại hóaConcept AMG GT XX đạt đỉnh 1.041 kW, ~400 km sau 5 phút sạc
Sạc không dâyCảm ứng 11 kW AC
Sạc hai chiềuV2H/V2G/V2L; pin 70–100 kWh cấp điện 2–4 ngày
Tự động hóaRobot hỗ trợ kết nối sạc nhanh

An toàn và công nghệ phụ trợ

Bên cạnh tốc độ sạc, ELF tập trung vào tính bền vững và linh hoạt của năng lượng. Khả năng sạc hai chiều cho phép xe phát điện trở lại cho nhà (V2H), lưới (V2G) và thiết bị (V2L). Theo Mercedes-Benz, một bộ pin 70–100 kWh có thể đảm nhiệm nhu cầu điện cho một ngôi nhà trong 2–4 ngày, tùy điều kiện sử dụng.

Về tiện lợi, ELF thử nghiệm sạc không dây cảm ứng công suất 11 kW (AC) – tương đương một wallbox gia đình – hướng tới trải nghiệm “đỗ là sạc” cho xe cá nhân và đội xe. Song song, robot hỗ trợ kết nối sạc nhanh giúp tự động hóa quy trình ở công suất cao, giảm rủi ro thao tác thủ công và chuẩn bị cho kịch bản vận hành không người lái khi hạ tầng cho phép.

Robot ho tro ket noi sac tren he sinh thai Mercedes-Benz
Robot sạc hỗ trợ tự động hóa kết nối ở công suất cao, giảm thao tác thủ công và tăng an toàn.

Các công nghệ kiểm chứng qua ELF sẽ được tích hợp vào Mercedes-Benz Charging Network, nhằm mang lại trải nghiệm sạc nhanh, ổn định và thuận tiện, tiến gần cảm giác “đổ xăng” truyền thống.

Định vị và giá trị mang lại

ELF không có phiên bản thương mại hay giá bán. Đây là nền tảng kỹ thuật để Mercedes-Benz rút ngắn thời gian đưa công nghệ sạc mới ra thị trường và đồng bộ chúng với hạ tầng. Lợi ích cuối cùng hướng đến người dùng: thời gian dừng sạc ngắn hơn, ít thao tác hơn, và hệ sinh thái điện năng linh hoạt hơn.

Ở góc độ ngành, việc hợp nhất các chuẩn sạc, tăng ngưỡng dòng điện và tự động hóa kết nối là chìa khóa để xe điện mở rộng quy mô. ELF đặt ra mốc kỹ thuật và lộ trình triển khai thực tế cho những mục tiêu đó.

Kết luận nhanh

  • Ưu điểm: Nền tảng MCS mức megawatt và CCS 900 kW; truyền dòng tới 1.000 A; sạc không dây 11 kW; sạc hai chiều V2H/V2G/V2L; robot sạc; đã có bước chuyển giao sang Concept AMG GT XX (1.041 kW).
  • Hạn chế: Không phải sản phẩm thương mại; kết quả phụ thuộc điều kiện thử nghiệm và hạ tầng; khả năng áp dụng rộng cần quá trình chuẩn hóa.
Mercedes-Benz ELF voi cac giai phap sac da chuan
ELF là bước đệm để công nghệ sạc của Mercedes-Benz tiến tới sản phẩm và hạ tầng thực tế.

