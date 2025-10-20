Mercedes-Benz S-Class, GLS Vision Iconic: Gợi mở thế hệ mới Vision Iconic đặt nền thẩm mỹ mới cho giai đoạn điện hóa của Mercedes-Benz. Các bản dựng S-Class và GLS từ Sugar Design nhấn mạnh lưới tản nhiệt phát sáng, thân xe khí động học và đuôi LED mảnh, có thể gợi ý thế hệ kế tiếp.

Mercedes-Benz Vision Iconic vừa xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, như một tuyên ngôn thẩm mỹ cho giai đoạn điện hóa của thương hiệu. Ngôn ngữ thiết kế này kết hợp những dấu ấn di sản với bút pháp tối giản, nhấn vào hiệu quả khí động học và nhận diện ánh sáng mới.

Dựa trên Vision Iconic, nhà thiết kế đồ họa Sugar Design tung ra loạt bản dựng kỹ thuật số của S-Class và GLS. Đây không phải xe thương mại, nhưng đủ để hình dung cách Mercedes-Benz có thể đưa tinh thần Vision Iconic lên hai mẫu đầu bảng trong tương lai, nếu được thị trường đón nhận.

Vision Iconic là concept thể hiện định hướng thiết kế mới của Mercedes-Benz trong giai đoạn điện hóa.

Từ sàn diễn thời trang tới phòng thiết kế

Vision Iconic không chỉ là một mẫu concept trình diễn. Ở đó, Mercedes-Benz phác thảo rõ ràng hướng đi: bề mặt tinh giản, đường nét liền mạch và vai trò trung tâm của ánh sáng. Lưới tản nhiệt phát sáng lấy cảm hứng từ những mẫu xe cổ điển như 600 Pullman, nhưng xử lý bằng công nghệ hiện đại tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ trong đêm.

Các bản dựng S-Class và GLS của Sugar Design cho thấy ngôn ngữ này có thể mở rộng sang xe sedan đầu bảng và SUV cỡ lớn, giữ trọn DNA đồng nhất từ đầu xe, hông xe tới cụm đèn hậu LED mảnh.

Di sản và tương lai trên một hình khối

Trên S-Class, bề mặt thân xe được làm phẳng tối đa, hạn chế gân dập, nhấn vào dáng khí động học. Phần đuôi bo tròn khéo léo kết thúc bằng dải LED mảnh gợi nhớ 300 SL huyền thoại. Ở đầu xe, lưới tản nhiệt phát sáng và logo ngôi sao cỡ nhỏ đặt trên nắp capo củng cố nhận diện truyền thống.

Bản dựng S-Class theo phong cách Vision Iconic với lưới tản nhiệt phát sáng.

Đuôi xe bo tròn, dải đèn hậu LED mảnh gợi nhớ 300 SL.

GLS theo phong cách Vision Iconic cũng theo đuổi chủ nghĩa tối giản: cụm đèn trước mang đồ họa ngôi sao 3 cánh, lưới tản nhiệt phát sáng và cản trước thiên về khí động học. Bộ mâm khí động học làm nổi bật triết lý ưu tiên hiệu quả luồng gió, trong khi phần đuôi dùng dải LED mảnh liên kết và logo phát sáng đặt ở cửa khoang hành lý.

GLS phong cách Vision Iconic với đèn trước đồ họa ngôi sao 3 cánh tối giản.

Logo phát sáng ở cửa khoang hành lý và mâm khí động học đặc trưng.

Khoang cabin: những gì chưa được tiết lộ

Các bản dựng hiện tập trung vào ngoại thất; chưa có dữ liệu về thiết kế nội thất. Nếu được đưa lên xe thương mại, có thể kỳ vọng Mercedes-Benz sẽ tiếp tục triết lý tối giản, chú trọng vật liệu cao cấp và trải nghiệm người ngồi, song mọi kết luận hiện vẫn ở mức giả định.

Hiệu năng và cảm giác lái: khí động học lên tiếng

Không có thông số động lực học hay hệ truyền động được công bố cho các bản dựng này. Tuy vậy, bề mặt trơn phẳng, ít đường gân và các chi tiết như mâm khí động học, cản trước tối ưu luồng gió cho thấy mục tiêu giảm lực cản, giúp cải thiện hiệu quả năng lượng và độ êm, tùy điều kiện vận hành.

Triết lý này phù hợp với giai đoạn điện hóa, nơi mỗi cải thiện nhỏ về khí động học đều có thể mang lại lợi ích đáng kể về phạm vi di chuyển hoặc mức tiêu thụ năng lượng, nếu được hiện thực hóa.

An toàn và công nghệ: nhận diện mới, chuẩn mực cũ

Điểm nhấn công nghệ ở ngoại thất là lưới tản nhiệt phát sáng và chữ ký đèn kiểu ngôi sao 3 cánh. Logo cỡ nhỏ trên nắp capo xuất hiện ở cả hai bản dựng, tạo nên dấu ấn thị giác cổ điển. Tuy nhiên, tùy chọn này đang dần bị nhiều hãng loại bỏ do yêu cầu an toàn ngày càng khắt khe; việc áp dụng trên xe thương mại còn phụ thuộc quy định tại từng thị trường.

Chưa có thông tin về hệ thống hỗ trợ lái hay các tính năng kết nối. Do vậy, bất kỳ dự đoán nào về trang bị an toàn và công nghệ nâng cao đều cần chờ thông báo chính thức, nếu những ý tưởng này bước tiếp ra thực tế.

Giá và định vị: tín hiệu thay EQS bằng S-Class EQ

Mercedes-Benz dự kiến khai tử EQS và giới thiệu S-Class EQ với thiết kế tương đồng S-Class dùng động cơ đốt trong. S-Class thế hệ thứ 7 ra mắt từ năm 2020 và chưa có bản nâng cấp giữa vòng đời, trong khi GLS thế hệ thứ 3 đã facelift năm 2023. Điều đó mở ra khả năng hai mẫu đầu bảng sẽ dần hấp thụ phong cách Vision Iconic, nếu ngôn ngữ này được khách hàng đón nhận rộng rãi. Hiện chưa có dữ liệu về giá.

Kết luận

Vision Iconic mang đến bộ nhận diện rõ ràng và có tính hệ thống, và các bản dựng S-Class, GLS của Sugar Design cho thấy ngôn ngữ này có thể thích ứng với cả sedan và SUV cỡ lớn. Tuy nhiên, đây vẫn là hình dung mang tính khái niệm; tính thương mại hóa phụ thuộc vào phản hồi thị trường và yêu cầu an toàn.