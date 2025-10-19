Mercedes-Maybach S 680 Beyond 60: Đỉnh cao độc bản Phiên bản độc nhất Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 ra đời để kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore, sở hữu mức giá 1,4 triệu USD cùng những chi tiết cá nhân hóa đỉnh cao.

Nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore, Mercedes-Benz đã trình làng một tác phẩm nghệ thuật di động độc nhất: Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60. Được phát triển bởi bộ phận cá nhân hóa Manufaktur, chiếc sedan siêu sang này không chỉ là một phương tiện, mà còn là một biểu tượng của sự sang trọng, tinh hoa kỹ thuật và lòng tôn kính đối với lịch sử của đảo quốc sư tử. Với mức giá hơn 1,4 triệu USD, đây là một tuyên ngôn về đẳng cấp và tính độc bản tuyệt đối.

Dấu ấn Quốc kỳ trên một biểu tượng

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 đã tạo ra sự khác biệt với phối màu hai tông độc đáo. Phần thân trên của xe được sơn màu bạc High-Tech Silver, kết hợp hoàn hảo với màu đỏ Manufaktur Exclusive Carneol Red ở phần dưới. Sự lựa chọn màu sắc này không phải ngẫu nhiên; nó được lấy cảm hứng trực tiếp từ màu sắc trên quốc kỳ Singapore, thể hiện một sự kết nối sâu sắc và tinh tế.

Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 là phiên bản độc nhất được chế tác để kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore.

Những chi tiết tinh xảo tiếp tục khẳng định vị thế của chiếc xe. Logo "Beyond 60" được đặt trang trọng trên cột C, bệ bước phát sáng và nhiều vị trí khác, như một lời nhắc nhở về mục đích ra đời của phiên bản đặc biệt này. Ngay cả chiếc chìa khóa thông minh cũng được sơn phối màu tương tự thân xe, cho thấy sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất của đội ngũ Manufaktur.

Lưới tản nhiệt mạ crôm với các thanh dọc là DNA thiết kế không thể nhầm lẫn của thương hiệu Maybach.

Không gian nghệ thuật bespoke

Bước vào bên trong, cabin của Edition Beyond 60 là một không gian sang trọng được cá nhân hóa ở mức độ cao nhất. Toàn bộ nội thất được bọc da Nappa Exclusive cao cấp với hai tông màu tương phản: trắng Manufaktur Crystal White và đỏ Manufaktur Exclusive Bengal Red, tạo nên một tổng thể hài hòa và đẳng cấp.

Sự kết hợp màu sắc trong cabin tiếp tục lấy cảm hứng từ quốc kỳ Singapore, mang đến một không gian sang trọng và ý nghĩa.

Điểm nhấn nghệ thuật đặc biệt đến từ các chi tiết ốp gỗ sơn mài Piano Black. Trên bề mặt này, nghệ sĩ Andre Wee đã khắc laser những biểu tượng đặc trưng của Singapore, biến khoang nội thất thành một phòng trưng bày nghệ thuật di động. Tại bảng điều khiển trung tâm, huy hiệu "Beyond 60 1 of 1" được đặt trang trọng, khẳng định đây là chiếc xe duy nhất trên toàn thế giới.

Huy hiệu độc bản khẳng định vị thế độc nhất của chiếc Mercedes-Maybach S 680 này.

Hành khách ở hàng ghế sau được tận hưởng những tiện nghi đỉnh cao, bao gồm hệ thống giải trí MBUX High-End với hai màn hình cảm ứng 11,6 inch và hệ thống âm thanh vòm Burmester High-end 4D gồm 31 loa, công suất 1.350 W, mang lại trải nghiệm âm thanh sống động như trong một nhà hát thính phòng.

Trái tim V12: Sức mạnh điềm tĩnh

Dưới nắp ca-pô dài của S 680 Edition Beyond 60 là khối động cơ V12 Biturbo dung tích 6.0L danh tiếng. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm, mang lại sức kéo mạnh mẽ và mượt mà ở mọi dải tốc độ. Sức mạnh được truyền đến cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động 4MATIC và hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC.

Mặc dù có trọng lượng lên tới 2.365 kg, chiếc sedan siêu sang này vẫn có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 4,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. Hiệu suất ấn tượng này kết hợp với hệ thống treo khí nén và khả năng cách âm đỉnh cao, tạo ra một trải nghiệm lái êm ái, tĩnh lặng và đầy uy lực, đúng với triết lý của Maybach.

Thông số kỹ thuật Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60

Thông số Giá trị Động cơ V12 Biturbo 6.0L Công suất 612 mã lực Mô-men xoắn 900 Nm Hộp số Tự động 9 cấp 9G-TRONIC Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC Tăng tốc 0-100 km/h 4,5 giây Tốc độ tối đa 250 km/h (giới hạn điện tử) Trọng lượng không tải 2.365 kg

Công nghệ và một điểm trừ đáng tiếc

Là một mẫu xe đầu bảng, S 680 Edition Beyond 60 được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất của Mercedes-Benz. Nổi bật là cụm đèn trước Digital Light với khả năng chiếu xa Ultra Range lên đến 650 m, tự động điều chỉnh luồng sáng để không gây chói mắt cho phương tiện ngược chiều. Hệ thống này còn có thể chiếu các biểu tượng cảnh báo lên mặt đường, tăng cường an toàn khi di chuyển vào ban đêm.

Tuy nhiên, phiên bản độc bản này lại có cấu hình 5 chỗ ngồi thay vì 4 chỗ thương gia.

Tuy nhiên, có một điểm đáng tiếc trong danh mục trang bị của chiếc xe độc bản này. Xe được cấu hình với 5 ghế ngồi tiêu chuẩn thay vì tùy chọn 4 ghế hạng thương gia. Cấu hình 4 chỗ với bệ tỳ tay trung tâm kéo dài, bàn làm việc và ly champagne bạc thường được coi là trang bị mặc định trên các phiên bản Maybach S 680 tại nhiều thị trường, bao gồm cả Việt Nam. Sự thiếu vắng này có thể xem là một điểm trừ nhỏ đối với một chiếc xe được định vị ở đỉnh cao của sự sang trọng và tiện nghi cá nhân.

Định vị và giá trị độc bản

Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 được công bố với mức giá 1.821.965 SGD (tương đương hơn 1,4 triệu USD) tại Singapore, mức giá này đã bao gồm Giấy chứng nhận quyền mua xe (COE). Đây là một con số phản ánh không chỉ giá trị của chiếc xe mà còn cả tính độc quyền và ý nghĩa văn hóa mà nó mang lại. Trong cùng dịp này, đối thủ BMW cũng đã ra mắt chiếc BMW i7 Singapore Icons độc bản và nhanh chóng tìm được chủ nhân, cho thấy sức hấp dẫn của những sản phẩm "hàng thửa" tại thị trường này.

Kết luận

Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 là một tuyệt tác của kỹ thuật chế tác xe hơi, một sự tôn vinh xứng đáng dành cho 60 năm lịch sử của Singapore. Từ ngoại thất mang màu quốc kỳ đến cabin được cá nhân hóa bởi nghệ sĩ, mọi chi tiết đều toát lên sự độc đáo và sang trọng. Dù có một điểm trừ nhỏ về cấu hình ghế ngồi, chiếc xe vẫn là một biểu tượng không thể chối cãi về đẳng cấp và sự thành công, một món quà độc nhất vô nhị dành cho một dịp đặc biệt.