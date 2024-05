MerryLand Quy Nhơn Bình Định - Sông Lam Nghệ An: Thừa thắng xông lên

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đang có trạng thái tinh thần hưng phấn. Trận thắng 2 - 1 trước Khánh Hòa ở vòng 19 giúp Sông Lam Nghệ An chấm dứt chuỗi 10 trận toàn hòa và thua. Đồng thời, với 3 điểm có được, đội chủ sân Vinh đã áp sát nhóm an toàn khi chỉ kém đội bóng đứng ở vị trí thứ 12 là LPBank Hoàng Anh Gia Lai vỏn vẹn 3 điểm.

Trận lượt đi, Sông Lam Nghệ An (áo vàng) đã đánh bại MerryLand Quy Nhơn Bình Định với tỉ số 2 - 0. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Nếu giành thêm những kết quả khả quan trong những vòng đấu sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ gần như chắc chắn thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Và MerryLand Quy Nhơn Bình Định chính là một trong những chướng ngại mà đội bóng xứ Nghệ phải vượt qua. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với Michael Olaha và các đồng đội.

Không chỉ phải thi đấu trên sân khách, Sông Lam Nghệ An còn có chất lượng đội hình kém hơn đối phương. Kinh nghiệm trận mạc là điều mà các học trò của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn không thể sánh với các đồng nghiệp bên phía Đội bóng Đất Võ. Đừng quên, MerryLand Quy Nhơn Bình Định từng được mệnh danh là "PSG Việt Nam", với sự hiện diện của hàng loạt ngôi sao như Đặng Văn Lâm, Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh...

MerryLand Quy Nhơn (áo xanh) đang bay cao trên bảng xếp hạng V.League 2023/2024 với vị trí thứ 3. Ảnh: VPF

Ngoài ra, thành tích đối đầu giữa 2 đội cũng đang nghiêng về đội quân do huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy dẫn dắt. Kể từ khi được trở lại với đấu trường V.League năm 2021, MerryLand Quy Nhơn Bình Định mới chỉ để thua Sông Lam Nghệ An đúng 1 trận sau 5 lần gặp gỡ (thắng 2, hòa 2). Thất bại vừa nêu là ở trận đấu lượt đi, diễn ra trên sân Vinh hôm 18/2 (Sông Lam Nghệ An thắng 2 - 0).

Đang đứng ở vị trí thứ 3 với 31 điểm, kém đội bóng dẫn đầu là Thép Xanh Nam Định tới 8 điểm, MerryLand Quy Nhơn Bình Định vẫn không được giới chuyên môn xếp vào diện ứng cử viên cho chức vô địch V.League 2023/2024. Thực tế, thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy cũng chưa bao giờ tuyên bố mục tiêu của họ là cạnh tranh với các đối thủ để trở thành tân vương của giải đấu.

Được tiếp đón Sông Lam Nghệ An là cơ hội để Trần Đình Trọng và các đồng đội giành được trọn vẹn 3 điểm, đồng thời tiếp tục bám đuổi Becamex Bình Dương và Thép Xanh Nam Định trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, trong bóng đá thì chiến thắng không phải lúc nào cũng thuộc về đội bóng được đánh giá cao hơn. Cho nên, cơ hội dành cho Sông Lam Nghệ An là không hề nhỏ.

Rất có thể, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ rời sân Quy Nhơn với ít nhất 1 điểm trong tay, dẫu rằng, đội bóng xứ Nghệ sẽ thiếu vắng sự phục vụ của Trần Đình Hoàng và Phan Bá Quyền, vì lý do thẻ phạt./.