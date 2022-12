Messi khiêu khích Hà Lan; Văn Quyết muốn được dự AFF Cup 2022

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ở trận tứ kết World Cup 2022 hôm qua, Lionel Messi nhiều lần tỏ thái độ với HLV Louis van Gaal, trợ lý Edgar Davids và tiền đạo Wout Weghorst; Quả bóng vàng 2020 kỳ vọng sẽ trở lại đấu trường bậc nhất Đông Nam Á sau 4 năm cùng HLV Park là những tin tức thể thao nổi bật 24h qua.

Messi khiêu khích Hà Lan

Sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ phạt đền, Messi chia vui với đồng đội rồi chạy về phía Ban Huấn luyện Hà Lan, vừa nói "Các ông hỏi Messi đâu rồi à? Giờ các ông đâu rồi?", vừa nhảy lên rồi đặt hai bàn tay lên sát tai.

"Tôi đây này", thủ quân của Argentina nói thêm.

Động tác mừng bàn của Messi thường thấy ở cựu tiền vệ Juan Roman Riquelme. Từng bị cho là hành động khiêu khích đối thủ, Riquelme giải thích rằng, động tác đó giúp anh giống chú chuột hoạt hình Topo Gigio mà con gái anh thích. Nhưng nhiều người cho rằng, lời giải thích đó chỉ giúp Riquelme tránh án phạt.

Theo tờ Ole (Argentina), đó có thể là cách Messi thay Riquelme đáp trả Van Gaal. Trong quá khứ chiến lược gia người Hà Lan từng không trọng dụng Riquelme ở Barca, thậm chí nói cựu tiền vệ Argentina là "người thừa ở sân Camp Nou".

Sau trận, Messi tiến đến khu kỹ thuật của Hà Lan. Anh vừa chỉ tay vừa nói với Van Gaal và Davids rằng, trước trận họ đã nói quá nhiều điều không hay trên truyền thông về Messi và Argentina. Trong phỏng vấn sau trận với TyC Sports, bắt gặp cái nhìn từ tiền đạo Weghorst, Messi nói: "Nhìn cái gì thế, thằng đần?", Phóng viên đài này ngay lập tức ngăn siêu sao 35 tuổi và đưa anh lại cuộc phỏng vấn. Nhưng Messi vẫn cố nói tiếp: "Đi ra chỗ khác".

"Van Gaal nói trước trận rằng, Hà Lan sẽ chơi bóng đích thực", Messi nói. "Nhưng cuối cùng họ chỉ đưa những cầu thủ cao lớn vào và dùng chiến thuật tạt bóng đánh đầu".

Messi cũng chỉ trích trọng tài Mateu Lahoz vì cách điều hành trận đấu của ông khiến 2 đội căng thẳng hơn. "FIFA nên xem lại vì một trọng tài như thế không thể điều khiển trận đấu như này được", anh nói thêm.

Văn Quyết muốn được dự AFF Cup 2022

"Tôi cố gắng tập luyện tốt để có thể thi đấu ở các trận quan trọng sắp tới. Tôi ở đội tuyển lâu năm nhất, tôi cố gắng giữ gìn phong độ, chia sẻ kinh nghiệm cho các em. Tôi mong rằng, đội bóng luôn giữ được phong độ, vượt qua vòng bảng, hướng đến thành tích cao hơn nữa", Nguyễn Văn Quyết nói về mục tiêu cá nhân ở AFF Cup 2022.

Trở lại đội tuyển lần này, Văn Quyết sẽ góp mặt trên hàng công để tìm vị trí. Việc Quang Hải trở lại cũng là một bước ngoặt quan trọng với chính Quyết ở hàng tiền vệ trước thềm AFF Cup. Dẫu vậy, anh tự tin cạnh tranh sòng phẳng và đánh giá cao đồng đội cũ.

Văn Quyết đã tham dự vào trận đấu nội bộ của đội vào ngày 7/12. Anh cho rằng, hàng công của tuyển Việt Nam đang có những cầu thủ chất lượng như Tiến Linh, Văn Đức và Tuấn Hải. "Đội tuyển không phụ thuộc vào cá nhân nào. Các chân sút của đội biết cách phát huy phong độ", anh cho biết.

Thủ quân của CLB Hà Nội cho rằng, AFF Cup là giải đấu quan trọng của đội tuyển không chỉ vì đây là lần cuối cùng ông Park làm việc. Anh nói rằng, trong 2 năm qua, đội tuyển đã đạt thành tích cao nên tuyển Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa sau khi chuẩn bị tốt.

Hành động đẹp của Neymar sau trận thua Croatia

Rạng sáng 10/12 (giờ Hà Nội), Brazil chia tay World Cup sau thất bại trên chấm luân lưu trước Croatia. Khi Neymar đang khóc, một cậu bé mặc áo đấu họa tiết caro trắng đỏ in số 4 tiến đến gần để an ủi nhưng bị một nhân viên an ninh chặn lại.

Sau khi thấy cậu bé, Neymar đã chủ động yêu cầu nhân viên an ninh đứng sang một bên để đáp lại tình cảm từ CĐV nhí.

Cậu bé mặc áo số 4 này chính là Leo Perisic, con trai của tiền vệ Ivan Perisic bên phía Croatia. Neymar đang rất buồn nhưng vẫn tiến đến, ôm và cảm ơn Leo.

Trước đó, Luka Modric cũng chủ động đến để động viên đồng đội trẻ ở Real Madrid, Rodrygo. Sao trẻ sinh năm 2001 đá hỏng quả luân lưu đầu tiên, góp phần khiến Brazil bị loại.

Hành trình tại World Cup 2022 của "Selecao" khép lại ở vòng tứ kết. Đại diện Nam Mỹ có bàn dẫn trước nhưng lại để Croatia gỡ hòa khi trận đấu chỉ còn khoảng 4 phút.

Ở tình huống Croatia phản công, có đến 7 cầu thủ áo vàng vẫn đang đứng trên phần sân đối phương. May mắn tiếp tục quay lưng với Brazil, khi cú sút của Petkovic chạm chân Marquinhos, đổi hướng và khiến Alisson Becker không kịp trở tay.

Brazil thêm một lần lỡ hẹn với chức vô địch World Cup. "Selecao" sẽ phải chờ thêm 4 năm để có cơ hội lên đỉnh thế giới kể từ lần gần nhất vào năm 2002.