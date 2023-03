Messi kiếm được bao nhiêu tiền ở PSG?

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương Nghệ An, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có 11 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 1 tổng đại lý xin ngừng kinh doanh và bị thu hồi giấy chứng nhận.

(Baonghean.vn) - Ngày 17/3, đoàn Ban Giám khảo Hội thi Chính quy ngành Kỹ thuật Quân khu 4 khối 6 tỉnh thuộc Quân khu đã tiến hành chấm thi tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 16 và17/3, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang do đồng chí Lê Công Lý - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang làm trưởng đoàn đã đến Nghệ An làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên giáo.

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 687/QĐ-UBND về việc công nhận "xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao" năm 2022 đối với 16 xã.

(Baonghean.vn) - Chiều 17/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) vừa phối hợp với Công an Cần Thơ phá thành công chuyên án bắt đối tượng truy nã thay tên, đổi họ sau hơn 30 năm lẩn trốn.