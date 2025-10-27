Messi vẫn số 1 áo đấu MLS, Son Heung Min xếp thứ 2 Ba năm liền áo số 10 Inter Miami của Messi bán chạy nhất MLS; Son Heung Min đến LAFC chưa đầy ba tháng đã xếp thứ 2, ghi 9 bàn/10 trận.

Ba năm liên tiếp, Lionel Messi vẫn dẫn đầu doanh số áo đấu tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) với chiếc áo số 10 màu hồng của Inter Miami. Điều bất ngờ là tân binh Son Heung Min chỉ sau chưa đầy ba tháng gia nhập Los Angeles FC đã vươn lên vị trí thứ hai về áo đấu bán chạy mùa 2025, nhờ hiệu suất 9 bàn sau 10 trận và sức hút phủ kín khán đài.

Son Heung Min có sức hút đặc biệt ở MLS.

Messi vẫn là chuẩn mực doanh số áo đấu MLS

Từ Miami đến Buenos Aires, áo số 10 của Messi tại Inter Miami vẫn là món hàng được săn đón ở các cửa hàng chính thức lẫn sàn thương mại điện tử. Đây không chỉ là trang phục thi đấu mà còn là biểu tượng cho tầm ảnh hưởng của Messi ở Mỹ và toàn cầu. Việc siêu sao Argentina gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028 được kỳ vọng tiếp tục đẩy MLS lên một tầm cao mới, thu hút thêm các ngôi sao quốc tế, mở rộng lượng người hâm mộ và khiến các sân vận động thường xuyên ở tình trạng cháy vé.

Son Heung Min và cơn sốt châu Á tại LAFC

Chỉ sau chưa đầy ba tháng rời Tottenham để gia nhập Los Angeles FC, Son Heung Min đã tạo dấu ấn mạnh mẽ: 9 bàn thắng sau 10 trận, trung bình 0,9 bàn/trận. Theo ghi nhận, mỗi trận có Son góp mặt đều kín khán đài, thổi bùng một cơn sốt châu Á hiếm có tại MLS. Dù mới thi đấu hơn hai tháng, Son vẫn vươn lên đứng thứ hai về doanh số áo đấu mùa 2025, chỉ sau Messi.

Hiệu suất và độ phủ tác động trực tiếp tới doanh số

Hiệu suất ghi bàn cao cùng sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ đã chuyển hóa thành sức mua rõ rệt cho áo đấu Son Heung Min ở LAFC. Trong bối cảnh MLS ngày càng toàn cầu hóa, sức hút của một ngôi sao châu Á đang đạt phong độ cao như Son là chất xúc tác giúp thị trường áo đấu sôi động và đa dạng hơn.

Số liệu và danh sách đáng chú ý

Messi: Áo số 10 Inter Miami bán chạy nhất MLS ba năm liên tiếp.

Son Heung Min: Gia nhập LAFC chưa đầy ba tháng; ghi 9 bàn sau 10 trận; đứng thứ hai doanh số áo đấu mùa 2025.

Top 10 áo đấu bán chạy MLS mùa này (không theo thứ tự ngoài hai vị trí dẫn đầu) còn ghi nhận các tên tuổi sau:

Hirving Lozano (San Diego)

Luis Suarez (Inter Miami)

Miguel Almiron (Atlanta United)

Jordan Morris (Seattle Sounders)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Darlington Nagbe (Columbus)

Wilfried Zaha (Charlotte)

Marco Reus (LA Galaxy)

Tác động với MLS: từ khán đài đến thương mại

Sự thống trị doanh số của Messi cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của một biểu tượng toàn cầu, trong khi bước nhảy vọt của Son Heung Min phản ánh nhu cầu ngày càng lớn với các ngôi sao châu Á. Theo xu hướng được ghi nhận, sức hút của hai ngôi sao này giúp MLS mở rộng tệp khán giả, củng cố doanh thu áo đấu và thúc đẩy nhu cầu vé. Với nền tảng này, giải đấu có thêm đòn bẩy để tiếp tục thu hút tên tuổi lớn, đồng thời khẳng định vị thế như một điểm đến hấp dẫn trong hệ sinh thái bóng đá toàn cầu.