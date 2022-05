MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ - nơi Vịnh Trăng bốn mùa bừng sáng

Từ cảm hứng "Sống bừng sáng bên Vịnh Trăng"...

Bãi Lữ là một trong những điểm đến được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp hiếm nơi nào có được tại Nghệ An. Được tạo thành từ nơi biển khơi ăn sâu vào đất liền, Bãi Lữ mang dáng vẻ của đường cong tuyệt mỹ với một bên là làn nước in màu trời, một bên là màu xanh của rặng núi Lữ hùng vĩ. Nước biển tại đây quanh năm trong vắt, có thể nhìn rõ từng viên sỏi nhỏ, sóng không quá lớn mà nhè nhẹ vỗ bờ, đặc biệt theo nhiều công trình nghiên cứu, nước biển tại Bãi Lữ có tỷ lệ khoáng chất cao do nằm trong trầm tích của đá nên rất tốt cho sức khỏe.

Bờ biển trải dài hơn 1 km, cong cong hình bán nguyệt đã giúp Bãi Lữ có một tên gọi đậm chất thơ - Vịnh Trăng. Ảnh: P.V

Từ xa Bãi Lữ hiện ra với dải cát vàng uốn lượn ôm lấy đường cong của biển tựa như vầng bán nguyệt e ấp bên rặng núi Lữ hùng vĩ. Có lẽ cũng chính vì thế, Bãi Lữ còn được gọi với cái tên đậm chất thơ khác là Vịnh Trăng.



Vịnh Trăng Bãi Lữ còn là nơi lưu giữ câu chuyện tình nhuốm màu huyền tích giữa chàng lữ khách si tình với nàng tiên cá có giọng hát mê đắm lòng người. Vì say mê tiếng hát của nàng tiên cá, chàng lữ khách đã đuổi theo nàng đến bờ biển hoang sơ Bãi Lữ. Tại chốn trần gian đẹp tựa tranh này, chàng đã quyết định dừng chân chờ nàng tiên cá quay về. Thiên nhiên trác tuyệt của Bãi Lữ cùng với câu chuyện tình của chàng lữ khách và nàng tiên cá là nguồn cảm hứng để Tập đoàn Tân Á Đại Thành kiến tạo nên dự án MeySenses Luica Bay Bãi Lữ, với định hướng khởi sinh vùng đất huyền thoại, đưa nơi đây phát triển đúng với vị thế và vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng. Cũng giống như tình yêu của chàng lữ khách với nàng tiên cá và vùng đất thiên nhiên giao hòa này, Tập đoàn Tân Á Đại Thành mong muốn thông qua dự án MeySenses Luica Bay Bãi Lữ truyền tải được tình yêu đối với nơi đây thông qua định hướng kiến tạo bền vững, bảo tồn nét đẹp nguyên bản của thiên nhiên, đồng thời tiếp tục thực hiện sứ mệnh tô điểm thêm sức sống rạng ngời cho Bãi Lữ, lan tỏa nguồn cảm hứng “Sống bừng sáng bên Vịnh Trăng” bằng những trải nghiệm đẳng cấp, đưa Bãi Lữ, Nghệ An trở thành điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam. MeySenses Luica Bay Bãi Lữ lan tỏa nguồn cảm hứng “Sống bừng sáng bên Vịnh Trăng” bằng định hướng kiến tạo bền vững và những trải nghiệm đẳng cấp. Ảnh: P.V

Đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc bản Với sự đồng hành của hàng loạt thương hiệu danh tiếng như: Unicons; Dark Horse Architecture (Úc); HBA (Singapore); Cooper Hill (Singapore); AA Corporation; MGallery (thuộc tập đoàn ACCOR - Pháp), Meysenses Lucia Bay Bãi Lữ thể hiện nguồn cảm hứng "Sống bừng sáng bên Vịnh Trăng" bằng việc kiến tạo đa dạng các loại hình: Resort; khách sạn 5 sao; trung tâm hội nghị quốc tế quy mô lên tới 1.000 người; hệ thống nhà hàng cao cấp, chuẩn quốc tế; bể bơi bốn mùa, khu phố thương mại; điểm du lịch tâm linh;... Tất cả tạo nên một điểm đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những trải nghiệm đa dạng từ lên rừng tới xuống biển giữa khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ được bảo tồn vẹn nguyên của Bãi Lữ. Trải nghiệm du lịch wellness tại MeySenses Luica Bay Bãi Lữ. Ảnh: P.V Đến với MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ không chỉ là những trải nghiệm quen thuộc với biển xanh, cát trắng mà du khách sẽ được tận hưởng hành trình nghỉ dưỡng độc bản. Từ trải nghiệm du lịch tâm linh ngay trong lòng dự án đến hành trình khám phá, trekking, cắm trại, tổ chức sự kiện đầy độc đáo tại rừng thông xanh của Bãi Lữ; tận hưởng du lịch wellness đầy cảm hứng với việc thiền tịnh hay tập yoga giữa không gian của biển, trời, núi giao hòa; đắm mình vào thế giới vui chơi giải trí tại Club House hay trải nghiệm không gian tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tại trung tâm hội nghị quốc tế; thăng hoa với hành trình khám phá ẩm thực tại hệ thống nhà hàng đa dạng từ Á sang Âu và trải nghiệm vẻ đẹp riêng có của Bãi Lữ…

Phân khu The MGallery Residences với 3 dòng biệt thự độc bản Villa Ruby, Villa Diamond, Villa Emerald cũng được các kiến trúc sư hàng đầu thế giới ứng dụng lối kiến trúc độc đáo, khéo léo xây dựng trở thành một điểm nhấn của thiên nhiên, để chủ nhân mỗi căn biệt thự có thể cảm nhận được sự màu nhiệm của 4 mùa luân chuyển, để tìm về với bản thể tâm hồn bằng sự thư giãn tuyệt đối. Sự đồng hành của thương hiệu được định danh dành cho giới thượng lưu - MGallery Residences, thương hiệu 5 sao thuộc Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Accor (Pháp), sẽ là bảo chứng cho những giá trị và dịch vụ đẳng cấp hàng đầu tại MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ. Với uy tín và lượng khách dồi dào từ "gã khổng lồ" Accor, MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ chắc chắn sẽ trở thành một kiệt tác nghỉ dưỡng và là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền của giới đầu tư.

Với bức tranh trải nghiệm đa tầng, độc bản, MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ thể hiện trọn vẹn nguồn cảm hứng "Sống bừng sáng bên Vịnh Trăng", cùng tâm huyết kiến tạo của đơn vị phát triển dự án - Tập đoàn Tân Á Đại Thành và đơn vị quản lý vận hành Accor, MeySenses Lucia Bay Bãi Lữ hứa hẹn sẽ hình thành tại mảnh đất xứ Nghệ một biểu tượng du lịch nghỉ dưỡng mới, góp phần đưa Nghệ An trở thành điểm đến hàng đầu tại châu Á, tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại nơi đây phát triển đúng với tiềm năng và ưu thế được thiên nhiên ban tặng. Mỗi căn biệt thự tại MeySenses Luica Bay Bãi Lữ cũng được kiến tạo với định hướng để chủ nhân cảm nhận những trải nghiệm đẳng cấp bên Vịnh Trăng đẹp tựa tranh. Ảnh: P.V