Xe MG sắp ra mắt hơn 10 mẫu xe máy điện mới trong 2 năm tới Thương hiệu MG thuộc SAIC dự kiến đầu tư 1,4 tỷ USD để phát triển 13 mẫu xe năng lượng mới, tập trung vào công nghệ và hiệu năng toàn cầu.

Thương hiệu ô tô du lịch MG, thuộc sở hữu của tập đoàn SAIC, sẽ giới thiệu 13 mẫu xe điện mới trên toàn cầu trong vòng 2 năm tới, theo tiết lộ từ Tổng giám đốc thương hiệu. MG dự kiến đầu tư 10 tỷ NDT (tương đương 1,4 tỷ USD) vào việc phát triển các dòng xe năng lượng mới, bao gồm xe điện thuần túy (BEV), xe hybrid mở rộng phạm vi (EREV) và xe hybrid sạc ngoài (PHEV).

Logo của MG, biểu tượng cho sự chuyển mình từ thương hiệu ô tô Anh quốc truyền thống sang các giải pháp năng lượng mới tiên tiến.

MG vốn là một thương hiệu ô tô Anh quốc lâu đời, được tập đoàn quốc doanh Trung Quốc SAIC mua lại vào năm 2005. Kể từ đó, MG đã trở thành đầu tàu xuất khẩu của SAIC, với doanh số 153.100 xe tại châu Âu trong nửa đầu năm 2025. Ngược lại, tại thị trường nội địa Trung Quốc, thương hiệu chỉ bán được 57.254 xe từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2025 (theo China EV DataTracker). Nguyên nhân chính là sự thiếu hụt các sản phẩm năng lượng mới.

Hiện tại, MG đang chuẩn bị thay đổi cục diện này. Theo 21st Century News, Tổng giám đốc MG, ông Chen Cui, đã chia sẻ định hướng phát triển của thương hiệu. Ông cho biết các mẫu xe xăng truyền thống của MG vẫn duy trì nhu cầu mạnh mẽ tại Trung Quốc, đặc biệt là sedan MG5 nhắm đến đối tượng trẻ tuổi và cộng đồng độ xe. Tuy nhiên, MG sẽ không dừng lại ở động cơ đốt trong mà tập trung mạnh mẽ vào phân khúc xe năng lượng mới (NEV).

Ông Chen nhấn mạnh rằng MG sẽ ra mắt 13 mẫu NEV toàn cầu trong vòng 2 năm, với chiến lược không dựa vào giá rẻ mà tận dụng công nghệ và chuỗi cung ứng từ tập đoàn mẹ SAIC. SAIC đang hợp tác phát triển xe điện với Audi (qua thương hiệu AUDI) và Huawei (qua thương hiệu Shangjie). Các mẫu xe mới sẽ bao gồm BEV, EREV và PHEV. Lãnh đạo hãng cũng tiết lộ kế hoạch thúc đẩy giải pháp kết nối xe với Oppo và phát triển pin thể rắn bán phần.

Tham vọng lớn nhất của MG là trở thành thương hiệu xe năng lượng mới Trung Quốc có tầm vóc toàn cầu. Để thực hiện cam kết này, hãng sẽ đầu tư 10 tỷ NDT (1,4 tỷ USD) vào phát triển sản phẩm và công nghệ. Sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự chuyển dịch sang chiến lược xe năng lượng mới là hatchback điện MG4 hoàn toàn mới.

MG4 EV hatchback, mẫu xe điện đầu tiên trong chuỗi sản phẩm mới của MG, nổi bật với kích thước compact và hiệu năng vận hành ấn tượng.

Xe đã bắt đầu nhận đặt hàng trước tại Trung Quốc từ ngày 5/8 và sẽ ra mắt chính thức vào ngày 29/8. Phiên bản MG4 sử dụng pin thể rắn bán phần dự kiến ra mắt trước cuối năm nay. MG4 có kích thước 4.395 x 1.842 x 1.551 mm, trang bị động cơ điện đặt sau với công suất 161 mã lực. Mức giá cho phiên bản sử dụng pin lỏng truyền thống dao động từ 73.800-105.800 NDT (tương đương 10.300-14.760 USD).

Về ưu điểm, chiến lược của MG nhấn mạnh vào công nghệ tiên tiến từ các đối tác lớn, giúp nâng cao hiệu năng và phạm vi hoạt động của các mẫu NEV. Tuy nhiên, nhược điểm hiện tại là doanh số thấp tại thị trường nội địa do thiếu sản phẩm đa dạng, đòi hỏi hãng phải nhanh chóng triển khai để cạnh tranh với các đối thủ như BYD hay Tesla.