Kinh tế Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp Miền Bắc sắp đón hai đợt không khí lạnh, trong đó đợt đầu tiên ngày 4-5/3 có cường độ yếu, đợt thứ hai vào ngày 6/3 mạnh hơn, gây rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đầu tuần tới miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao suy yếu biển tính, kết hợp với rìa phía nam rãnh áp thấp có trục khoảng 25-28 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây nên Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, sương mù về đêm và sáng, trưa chiều trời hửng nắng.

Tây Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ, ngày trời nắng, một số nơi nắng nóng, nhiệt độ dao động 29-32 độ, có nơi cao hơn 33-34 độ.

Ảnh minh hoạ.

Ngày 4-5/3, đợt không khí lạnh cường độ yếu sẽ ảnh hưởng miền Bắc. Đến ngày 6/3, không khí lạnh tằng cường với cường độ mạnh hơn sẽ khiến miền Bắc chuyển rét và có mưa lan từ đông sang tây.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội trong tuần sau giảm dần mỗi ngày 2-4 độ, nếu như đầu tuần 21-26 độ thì cuối tuần còn 12-15 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ cũng sẽ giảm một nửa, 13-24 độ còn 7-12 độ C.

Ở miền Trung các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận trong khoảng 3 ngày đầu tuần trời ít mưa, ban ngày nắng, nhiệt độ phổ biến 28-32 độ, có nơi cao hơn. Ngày 5-6/3, do ảnh hưởng của khối khí lạnh dồn xuống, các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, chuyển rét. Từ 7/3, các tỉnh thành Quảng Bình - Huế cũng sẽ chuyển rét.

Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong cao điểm của thời kỳ mùa khô nên ít mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 35 độ. Ở Nam Bộ nhiệt độ dao động 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.