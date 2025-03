Miễn học phí cho học sinh - một chính sách nhân văn

Trong phiên họp Bộ Chính trị ngày 28/2/2025, sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến hết bậc trung học phổ thông ở các trường công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học 2025-2026 (tháng 9/2025 trở đi).

Báo Nghệ An ghi lại ý kiến của phụ huynh, nhà giáo về nội dung này.

Gia đình tôi có 3 con, 2 con hiện đang học mầm non ở trường công lập, 1 tháng hết 560.000 đồng tiền học phí và hơn 2 triệu đồng tiền ăn. Riêng cháu học cấp tiểu học 1 tháng gần 1 triệu đồng cho tiền học và tiền bán trú. Ngoài ra, còn chi phí ăn uống và nhiều khoản không tên khác. Mức thu nhập của hai vợ chồng làm nghề tự do chỉ khoảng 17 triệu đồng/tháng, rất khó để trang trải cuộc sống, việc tích góp là khó khả thi.

Tối qua (28/2), sau khi nghe thông tin Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến hết bậc trung học phổ thông ở các trường công lập trên phạm vi cả nước, vợ chồng tôi ngồi nhẩm tính, nếu giảm học phí, mỗi năm gia đình sẽ giảm được gần 6 triệu đồng chi phí học tập cho 3 con ở trường. Số tiền này sẽ giúp chúng tôi có thêm điều kiện để mua sắm sách vở, áo quần hoặc tích góp thành một khoảng riêng để lo những việc việc đột xuất của gia đình. Thực tế, với những gia đình lao động như chúng tôi, chính sách miễn học phí hết sức thiết thực và tôi thực sự mong chờ khi chính sách đi vào thực hiện.

Tôi chắc chắn rằng, khi nhận được thông tin này, không những gia đình có con đang đi học mà tất cả mọi người đều hết sức vui mừng. Việc miễn học phí không chỉ thể hiện tính nhân văn mà cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục. Thực tế, như ở địa phương chúng tôi, một huyện miền núi thì dù “được miễn 1 đồng” cũng quý vì còn rất nhiều hộ gia đình khó khăn, một lực lượng khá đông người lao động không dư dả. Trong khi đó, hàng năm, số học sinh được miễn giảm học phí không nhiều, chủ yếu chỉ một số đối tượng học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo, học sinh mồ côi, học sinh ở những thôn bản 135.

Về phía ngành Giáo dục, nhờ chính sách miễn giảm học phí, học sinh đến trường sẽ thoải mái hơn, việc huy động học sinh sẽ dễ dàng, tránh được tình trạng học sinh bỏ học. Tuy nhiên, để việc miễn học phí được thực hiện đồng bộ, tôi cũng mong Nhà nước cần quan tâm đến các nhà trường, đảm bảo việc dừng thu học phí không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động, bởi lẽ hiện nay 60% mức thu học phí được các nhà trường sử dụng chi cho các hoạt động chuyên môn và các khoản chi khác.

Cá nhân tôi cho rằng, việc thực hiện miễn học phí là một chính sách nhân văn, đi vào lòng dân, đặc biệt, chính sách này quan tâm đến đối tượng học sinh mầm non từ 3 tháng đến 4 tuổi. Lâu nay, với lứa tuổi học sinh 3 tháng tuổi, chủ yếu là học sinh con em ở các khu công nghiệp và vì đặc thù công việc riêng, các gia đình đều phải gửi các con ở các nhóm trẻ độc lập, ở các trường mầm non tư thục. Vì thế, nếu có chính sách miễn học phí sẽ giúp phụ huynh bớt đi phần nào khó khăn, giúp họ yên tâm công tác.

Việc miễn giảm học phí là một chính sách nhân văn, đem đến cơ hội học tập cho tất cả học sinh cả nước. Chính sách này cũng tạo động lực để học sinh cố gắng, vươn lên, chiếm lĩnh trí thức, đáp lại công ơn của Đảng và Nhà nước. Song song với đó, việc miễn giảm học phí sẽ tạo điều kiện cho các gia đình có thêm nguồn lực để chăm sóc con cái, đầu tư giáo dục.

Việc miễn học phí phù hợp với ưu việt của chế độ, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và phù hợp với xu thế chung của các nước phát triển. Đây cũng là giải pháp để giáo dục Việt Nam tiến tới phổ cập đến tất cả các bậc học, là cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc.

Theo tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ theo mức học phí tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ, dự kiến nhu cầu kinh phí ngân sách Nhà nước phải chi trả để thực hiện chủ trương miễn học phí cho học sinh trên cả nước là khoảng 30.000 tỷ đồng (nếu trừ ngân sách địa phương của các tỉnh, thành phố đã thực hiện miễn học phí thì ngân sách Trung ương sẽ phải thực hiện ít hơn số này).

Trước đó, chính sách miễn, giảm học phí đã được Nhà nước ta thực hiện nhiều năm nay với một số đối tượng. Theo đó, học sinh tiểu học, học sinh mầm non 5 tuổi sẽ được miễn học phí. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã quy định chính sách giảm 50%-70% học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho nhiều đối tượng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc đối tượng chính sách xã hội, học sinh dân tộc (học ở trường công lập và trường dân lập, tư thục).

Tại Nghệ An, trong năm học 2024 - 2025, theo quy định tại nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, mức học phí cao nhất là bậc học mầm non 280.000 đồng/tháng với các phường thuộc thành phố Vinh. Mức học phí ở các bậc học khác dao động từ 35.000 - 130.000 đồng/tháng, tùy theo từng bậc học, từng khu vực. Mức thu thấp nhất là 35.000 đồng/tháng đối với học sinh mầm non thuộc các xã miền núi và vùng đặc biệt khó khăn.