Kinh tế Miền núi Nghệ An chủ động ứng phó mưa lớn, sạt lở, lũ quét Trước những dự báo về mưa to, nguy cơ sạt lở do ảnh hưởng bão số 4, các địa phương miền núi Nghệ An đã chủ động lên phương án ứng phó, di dời khi cần thiết, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân.

Theo dõi sát thông tin dự báo thời tiết

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 vào sáng 19/9. Dự báo đường đi của bão, Nghệ An là địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng, có mưa to và rất to, gió mạnh. Trong đó, đặc biệt lưu ý khu vực miền núi gồm 6 huyện có nguy cơ cao xảy ra sạt lở núi, đề phòng lũ quét, gồm: Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Thanh Chương.

Điểm sạt lở núi vừa xảy ra trên địa bàn xã Tam Quang (Tương Dương) chiều 18/9. Ảnh: CSCC

Thông tin từ các địa phương vùng miền núi Nghệ An, đêm 18/9 đến sáng 19/9 nhiều nơi đã có mưa to như Tương Dương, Quỳ Châu. Một số địa điểm đã xảy ra sạt lở nhẹ như đoạn đường từ bản Bãi Xa đi bản Tùng Hương xã Tam Quang khiến ô tô không thể lưu thông. Trên địa bàn các huyện Con Cuông, Quỳ Châu nhiều xã đã có mưa khá lớn và kéo dài như xã Châu Nga, Châu Hội, các xã vùng trong của Quỳ Châu; một số xã ở Con Cuông như Chi Khê, Châu Khê, Bồng Khê…

Tại xã Đồng Văn của Quế Phong, hiện thời tiết cũng bắt đầu có mưa. Người dân các bản đang chủ động thu hoạch lúa, hoa màu “chạy bão”. Một số diện tích lúa bị ngập do đợt mưa trước, dù chưa chín đều nhưng người dân vẫn gặt.

Trên các trang thông tin của tỉnh, quốc gia liên tục cập nhật dự báo đường đi, diễn biến của bão số 4. Từ đó, các nhóm Facebook, Zalo của cán bộ và nhân dân các địa phương ở Nghệ An cũng cập nhật, chia sẻ thường xuyên những thông tin dự báo, khuyến cáo người dân chủ động ứng phó.

Người dân bản Mường Hinh xã Đồng Văn (Quế Phong) thu hoạch lúa chạy bão. Ảnh: Lương Thương

Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, hồi 04 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão số 4 cách Đà Nẵng 210km về phía Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

“ Từ ngày 19/9 đến hết ngày 20/9, ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa dự báo phổ biến: Vùng núi 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm; Trung du và Đồng bằng ven biển 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm. Mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát. Đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa dông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí.

Chủ động “4 tại chỗ” với phương châm phòng hơn chống

Các địa phương vùng miền núi ở Nghệ An từ đầu năm 2024 đã trải qua nhiều đợt mưa, đã có nhiều điểm sạt lở núi, sạt lở bờ sông xảy ra. Tuy nhiên, dự báo ảnh hưởng của bão số 4 sẽ xảy ra mưa to và trên diện rộng lớn nhất so với từ đầu năm đến nay. Vì vậy, không chủ quan lơ là, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã chủ động các phương án ứng phó.

Tai huyện Thanh Chương, ông Nguyễn Khánh Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện nay trên địa bàn Thanh Chương đã thu hoạch xong lúa vụ xuân. Các diện tích hoa màu hiện người dân cũng chưa sản xuất nhằm tránh mùa mưa lũ. UBND huyện, các phòng, ban hiện đã có công văn chỉ đạo các xã bám sát tình hình dự báo, chủ động gia cố chuồng trại chăn nuôi và chống ngập lụt tại các ao hồ nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là tại các xã thường xảy ra ngập lụt khi mưa lớn như Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Mai, Thanh Giang, Thanh Xuân…

Ở các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu… sau khi cập nhật bản đồ các địa điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét, thông tin được chia sẻ rộng rãi để người dân các xã, thôn, xóm, bản nắm bắt, chủ động phòng tránh.

Ví như ở Tương Dương, cùng với những cảnh báo địa điểm nguy cơ cao, huyện đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể như: Triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ các công trình trọng điểm; chằng chống nhà cửa, trường học,... Chỉ đạo các địa phương và người dân bảo vệ các loại cây trồng, vật nuôi như: thu hoạch lúa đã chín, hoa màu, bảo vệ vật nuôi và thủy sản.

Người dân xã Châu Tiến (Quỳ Châu) khẩn trương thu hoạch lúa vụ xuân tránh mưa bão. Châu Tiến là 1 trong các xã thường xảy ra ngập lụt khi có mưa lớn. Ảnh: CSCC