Pháp luật Miễn phí dịch vụ đường bộ trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt cho phương tiện chở hàng cứu trợ bão, lũ Nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ bão lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và miền Trung, Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 794/2025/PTH-QLVH ngày 09/10/2025, thông báo miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ khi lưu thông trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Theo văn bản, bão số 10 và bão số 11 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương. Nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến các vùng bị ảnh hưởng được nhanh chóng, thông suốt, Phúc Thành Hưng – đơn vị đại diện Liên danh Nhà đầu tư, hiện đang quản lý, vận hành và thu phí tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt quyết định miễn toàn bộ phí dịch vụ cho các phương tiện chở hàng cứu trợ thiên tai khi đi qua các trạm thu phí trên tuyến.

Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt. Ảnh: PV

Để việc thực hiện được đồng bộ và hiệu quả, Công ty Phúc Thành Hưng đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (C08) chỉ đạo, phối hợp phân luồng và hướng dẫn giao thông, tạo điều kiện để các phương tiện cứu trợ lưu thông nhanh chóng.

Đồng thời, công ty cũng đề nghị Công ty VEC O&M và Công ty TNHH Thu phí tự động VETC triển khai các bước kỹ thuật để thực hiện chính sách miễn phí. Cụ thể, phương tiện được miễn phí phải có văn bản xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức chính trị - xã hội liên quan đến hoạt động cứu trợ. Sau khi xác định đúng đối tượng, nhân viên tại trạm sẽ cho xe lưu thông mà không thu phí; nếu phương tiện đã bị trừ tiền, giao dịch sẽ được hủy và hoàn tiền về tài khoản. Tất cả các trường hợp được miễn phí phải lập biên bản ghi rõ biển số xe, thời gian, tên đoàn xe và lưu trữ hồ sơ đầy đủ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Chính sách này thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và chung tay vì cộng đồng của doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn, góp phần đưa hàng hóa cứu trợ đến nhanh hơn với người dân vùng thiên tai.