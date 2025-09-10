Thứ Năm, 9/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Miễn phí dịch vụ đường bộ trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt cho phương tiện chở hàng cứu trợ bão, lũ

PV 09/10/2025 18:43

Nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ bão lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và miền Trung, Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 794/2025/PTH-QLVH ngày 09/10/2025, thông báo miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ khi lưu thông trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Theo văn bản, bão số 10 và bão số 11 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương. Nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến các vùng bị ảnh hưởng được nhanh chóng, thông suốt, Phúc Thành Hưng – đơn vị đại diện Liên danh Nhà đầu tư, hiện đang quản lý, vận hành và thu phí tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt quyết định miễn toàn bộ phí dịch vụ cho các phương tiện chở hàng cứu trợ thiên tai khi đi qua các trạm thu phí trên tuyến.

0.ảnh pv
Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt. Ảnh: PV

Để việc thực hiện được đồng bộ và hiệu quả, Công ty Phúc Thành Hưng đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (C08) chỉ đạo, phối hợp phân luồng và hướng dẫn giao thông, tạo điều kiện để các phương tiện cứu trợ lưu thông nhanh chóng.

Đồng thời, công ty cũng đề nghị Công ty VEC O&M và Công ty TNHH Thu phí tự động VETC triển khai các bước kỹ thuật để thực hiện chính sách miễn phí. Cụ thể, phương tiện được miễn phí phải có văn bản xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức chính trị - xã hội liên quan đến hoạt động cứu trợ. Sau khi xác định đúng đối tượng, nhân viên tại trạm sẽ cho xe lưu thông mà không thu phí; nếu phương tiện đã bị trừ tiền, giao dịch sẽ được hủy và hoàn tiền về tài khoản. Tất cả các trường hợp được miễn phí phải lập biên bản ghi rõ biển số xe, thời gian, tên đoàn xe và lưu trữ hồ sơ đầy đủ phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Chính sách này thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và chung tay vì cộng đồng của doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn, góp phần đưa hàng hóa cứu trợ đến nhanh hơn với người dân vùng thiên tai.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thủ tướng yêu cầu phải thần tốc hơn nữa, huy động tối đa lực lượng khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ

Thủ tướng yêu cầu phải thần tốc hơn nữa, huy động tối đa lực lượng khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ

Đọc tiếp

Thủ tướng yêu cầu phải thần tốc hơn nữa, huy động tối đa lực lượng khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ

Thủ tướng yêu cầu phải thần tốc hơn nữa, huy động tối đa lực lượng khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Miễn phí dịch vụ đường bộ trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt cho phương tiện chở hàng cứu trợ bão, lũ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO