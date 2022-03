Minh Hằng, Ngô Thanh Vân và những màn đính hôn gây ngỡ ngàng nhất showbiz Việt

Minh Hằng đính hôn

Minh Hằng đăng ảnh cùng bạn trai trong khung cảnh lãng mạn trên trang cá nhân vào tối 14/3. Nữ diễn viên viết: "Khi em nói 'đồng ý', tháng 6 không còn của riêng em nữa - là của chúng ta".

Giống như Ngô Thanh Vân, Minh Hằng cũng là mỹ nhân quyền lực và tài năng của showbiz Việt. Ra mắt vào đầu những năm 2000 với vai trò diễn viên và ca sĩ, Minh Hằng sở hữu lượng fan hùng hậu. Những bộ phim cô đóng như: Gọi giấc mơ về, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Những nụ hôn rực rỡ… đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Ở lĩnh vực ca hát, những bản "hit" của Minh Hằng như: Một vòng trái đất, Người vô hình... Ngoài ra, Minh Hằng còn là giám khảo chương trình The Face Vietnam.

Sau Ngô Thanh Vân đến lượt Minh Hằng thông báo đã đính hôn. Ảnh: FBNV

Chuyện tình ồn ào nhất của Minh Hằng chính là với nam ca sĩ Tim khi anh từng tuyên bố đã "vượt rào" với Minh Hằng khi còn trẻ. Gần đây, sau thành công của phim điện ảnh Bẫy ngọt ngào, Minh Hằng vướng nghi án hẹn hò với diễn viên Quốc Trường. Thời điểm khán giả còn đang băn khoăn không biết Minh Hằng và Quốc Trường có "phim giả tình thật" hay không thì nữ diễn viên bất ngờ thông báo đã nhận lời cầu hôn của bạn trai doanh nhân.

Được biết, chồng tương lai của Minh Hằng là doanh nhân hơn cô 10 tuổi, anh luôn lặng lẽ theo sau và ủng hộ cô trong các hoạt động nghệ thuật. Cô cho biết: "Anh ấy sẵn sàng góp vốn đầu tư phim khi dự án do tôi sản xuất chính. Anh luôn tin vào niềm đam mê và sự cố gắng trong nghề của tôi". Nữ giám khảo The Face cũng khẳng định, cô tự tin để cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

Ngô Thanh Vân:

Ra mắt với vai trò ca sĩ đầu những năm 2000, Ngô Thanh Vân tiếp tục vươn lên trở thành nữ diễn viên hàng đầu điện ảnh Việt qua loạt phim như: 2 trong 1, Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Hai Phượng… Không những vậy, cô còn là gương mặt vươn tầm quốc tế khi xuất hiện trong nhiều dư án phim Hollywood là Star Wars, Bright, The Old Guard. Nàng "đả nữ" tiếp tục thể hiện sự "mát tay" của mình qua vai trò đạo diễn, sản xuất những bộ phim thành công như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Song Lang, Cô ba Sài Gòn, hay Trạng Tí…

Ngô Thanh Vân coi bạn trai kém 11 tuổi là chỗ dựa vững chắc. Ảnh: FBNV

Nhìn vào "tình sử" của Ngô Thanh Vân, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn là Johnny Trí Nguyễn, khi vợ của nam tài tử từng công khai ám chỉ quan hệ bất thường của chồng và nữ diễn viên. Sau đó, cô dính nghi án hẹn hò với ảo thuật gia Petey Nguyễn và đạo diễn Hollywood Jordan Vogt-Roberts.

Thời điểm nữ diễn viên tiết lộ chuyện yêu đương với Huy Trần - Việt kiều Đức kém cô 11 tuổi, cả hai gặp không ít những lời bàn tán do cách biệt tuổi tác. Mới đây, Ngô Thanh Vân thông báo đã đính hôn cùng người tình trẻ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Cô chia sẻ về chồng tương lai: "Anh ấy không phải hoàng tử cũng không phải là siêu nhân… Đơn giản anh ấy là một điểm tựa và khiến tôi cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé và không bao giờ cô đơn".

Salim đính hôn

Salim (tên thật là Hoàng Kim Ngân) là một trong những hotgirl thế hệ 9x được yêu mến bên cạnh những gương mặt như: Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Thảo, Sam, Midu… Cô ghi đấu trong lòng khán giả với vai Hoài An trong phim truyền hình đình đám Cầu vồng tình yêu. Ngoài ra, Salim gây chú ý khi xuất hiện trong các video quảng cáo, MV ca nhạc Crying over you của JustaTee…

Salim đính hôn khi sự nghiệp đang thăng hoa. Ảnh: FBNV

Năm 2021, Salim tỏa sáng trong bộ phim Thiên thần hộ mệnh của đạo diễn Victor Vũ. Tưởng như đây sẽ là bước đà để cô gái này tiếp tục con đường nghệ thuật nhưng vào cuối năm ngoái, Salim thông báo mình đính hôn với Nguyễn Hải Long - thiếu gia tập đoàn may mặc. Được biết, Hải Long từng có 15 năm yêu thầm Salim nhưng anh vẫn đặt mình ở vị trí một người bạn với từng ấy thời gian.



Hải Long tỏ tình với bà xã Salim: "Vợ ơi, 15 năm trước, khi lần đầu tiên trông thấy em, anh biết mình đã phải lòng em rồi. Và dù, có bao nhiêu điều đã đổi thay sau 15 năm ấy, thứ duy nhất không thay đổi, chính là tình yêu của anh dành cho em". Hiện tại, Salim đang mang thai con đầu lòng với Hải Long.

Phanh Lee đính hôn

Phanh Lee (tên thật là Lê Phương Anh) là gương mặt không còn xa lạ với khán giả xem phim truyền hình, qua những bộ phim như: Trái tim có nắng; Ghét thì yêu thôi – bộ phim khiến tên tuổi của Phanh Lee đến gần hơn với công chúng. Phanh Lee ghi điểm nhờ khuôn mặt khả ái cùng vóc dáng gợi cảm.

Trong thời gian theo học khoa Mỹ thuật của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Phanh Lee từng giành giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc như: Miss khả ái, Miss Mạng xã hội tầm tay năm 2010. Sau khi tốt nghiệp, Phanh Lee mới nhận ra đam mê diễn xuất và dấn thân vào con đường đóng phim.