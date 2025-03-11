Miss Universe 2025 đối mặt nguy cơ bị hủy tại Thái Lan Căng thẳng leo thang khi cảnh sát xuất hiện tại địa điểm tổ chức sau khi đơn vị chủ nhà tố cáo ban tổ chức toàn cầu liên quan đến nhà tài trợ bị nghi dính líu cờ bạc.

Cuộc thi Miss Universe 2025 đang đứng trước tình huống phức tạp chưa từng có khi cảnh sát đã có mặt tại địa điểm tổ chức ở Thái Lan. Sự việc xảy ra trong bối cảnh mâu thuẫn gay gắt giữa Tổ chức Miss Universe (MUO) và đơn vị chủ nhà Miss Universe Thailand (MUT), do ông Nawat Itsaragrisil đứng đầu, làm dấy lên lo ngại về khả năng cuộc thi có thể bị tạm dừng hoặc hủy bỏ.

Nguồn cơn tranh cãi từ hoạt động bình chọn online

Mâu thuẫn bắt đầu khi MUT khởi động một chiến dịch bình chọn trực tuyến mang tên "Ăn Tối & Talkshow Đặc Biệt". Hoạt động này kêu gọi khán giả tương tác với hình ảnh của các thí sinh để chọn ra top 10 người có cơ hội tham gia buổi ăn tối riêng cùng ông Nawat.

Tuy nhiên, vào sáng ngày 3/11, MUO đã ra thông báo chính thức, khẳng định đây là hoạt động trái phép, không nằm trong khuôn khổ cuộc thi và chưa bao giờ được cấp phép. Tuyên bố này được xem như một động thái cứng rắn nhắm vào đơn vị đăng cai.

Ông Nawat bị MUO "tạt gáo nước lạnh" khi khẳng định hoạt động bình chọn để ăn tối do MUT phát động là trái phép

Không lâu sau đó, phía MUT đã có động thái đáp trả. Ông Nawat và đội ngũ của mình tuyên bố chiến dịch bình chọn là một phần của gói quảng bá chính thức và nằm trong toàn quyền của đơn vị chủ nhà. MUT khẳng định họ được ủy quyền quản lý các hoạt động quảng bá tại Thái Lan và đang xem xét các khía cạnh pháp lý để có thể kiện MUO nếu cần thiết.

"Thông báo của MUO đã gây hiểu lầm cho công chúng, dù hành động của chúng tôi hoàn toàn nằm trong quyền hạn được trao. Chúng tôi sẽ chuyển vấn đề này cho bộ phận pháp lý", đại diện MUT cho biết.

Căng thẳng leo thang và sự vào cuộc của cảnh sát

Mâu thuẫn tiếp tục bị đẩy lên cao khi ông Raul Rocha, chủ sở hữu cuộc thi Miss Universe, đăng tải một story trên mạng xã hội được cho là mỉa mai tình hình cổ phiếu của Miss Grand International, công ty do ông Nawat điều hành.

Mâu thuẫn của ông Nawat và tỷ phú Raul Rocha leo thang khiến fan sắc đẹp ngán ngẩm

Đỉnh điểm của sự việc là vào chiều 3/11, truyền thông địa phương đưa tin ông Nawat đã báo cảnh sát về việc ban tổ chức Miss Universe cho phép một công ty bị nghi liên quan đến hoạt động cờ bạc trở thành nhà tài trợ. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát đã xuất hiện tại khách sạn nơi diễn ra các hoạt động của cuộc thi, khiến không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

Hình ảnh ông Nawat làm việc với cảnh sát khi phát hiện một logo được cho liên quan đến cờ bạc

Tương lai bất định của cuộc thi

Sự việc đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế và cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. Nhiều người bày tỏ lo lắng rằng những tranh chấp pháp lý và uy tín giữa hai bên có thể khiến Miss Universe 2025 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hình ảnh các thí sinh Miss Universe 2025 trong hoạt động sáng nay tại Thái Lan

Giữa lúc căng thẳng, các thí sinh vẫn tiếp tục tham gia những hoạt động theo lịch trình. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Hoa hậu Nguyễn Hương Giang.