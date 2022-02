Miss World Vietnam 2022 hé lộ loạt hồ sơ của dàn thí sinh nổi bật có thành tích 'khủng'

Ngoài thí sinh Nguyễn Thục Ngân, một đại diện khác đến từ trường Đại học Ngoại thương Hà Nội là thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên. Cô nàng sinh năm 2000 còn được biết đến với danh hiệu "Miss truyền cảm hứng" của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương. Với nguồn năng lượng tích cực và câu chuyện của mình, Thủy Tiên hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả và cuộc thi những điều bất ngờ trong quá trình tham gia cuộc thi.

Thí sinh Đặng Trần Thủy Tiên tham gia Miss World Vietnam 2022 khi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, một gương mặt cũng khá nổi bật và gây được sự chú ý của cộng đồng fans sắc đẹp khi ghi danh tham gia cuộc thi Miss World Vietnam là thí sinh Nguyễn Vĩnh Hà Phương. Hiện tại, cô nàng vừa tròn 18 tuổi, sinh viên Nhạc viện TP.HCM, khoa Thanh nhạc và là sinh viên năm nhất Đại học Hoa Sen, chuyên ngành Luật quốc tế.

Được bố mẹ ủng hộ ước mơ trở thành một giảng viên thanh nhạc và nghệ sĩ opera nên đến năm lớp 8, Hà Phương xác định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Năm 2018, khi vừa đủ 15 tuổi, nữ sinh quyết định đăng ký thi và đỗ vào Nhạc viện TP.HCM để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê của mình. Năm 2019, khi mới 16 tuổi, Hà Phương cùng các nhiều sinh viên tại Nhạc viện TP.HCM được mời sang Mỹ tham gia cuộc thi Chicago International Music Competition và đoạt giải Nhất.

Thí sinh Nguyễn Vĩnh Hà Phương xác định theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Ảnh: BTC

Một hồ sơ thí sinh thi World Vietnam cũng gây sốt cộng đồng mạng là cô nàng Đỗ Khánh An. Sinh năm 2000, Khánh An hiện tại là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô nàng có cho mình một bảng thành tích "khủng" khi lọt vào Top 12 cuộc thi MC Fire (Đại học Ngoại thương) 2019, Top 20 cuộc thi MC Speak Up (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 2021. Ngoài ra, cô nàng còn có năng khiếu lồng tiếng, dẫn dắt chương trình và là một gương mặt thu hút nhiều người theo dõi trên Tik Tok.

Khánh An cho biết: “Tôi từng nhiều lần bị chê vai về ngoại hình không theo tiêu chuẩn số đông vì khuôn mặt của tôi góc cạnh, đôi mắt nhỏ, cơ thể quá gầy... Tôi vẫn tin vào vẻ đẹp riêng của mỗi người và của chính mình. Đến với Miss World Vietnam, tôi muốn lan tỏa tinh thần ấy cùng tư duy sống hết mình trọn khoảnh khắc".

Khánh An tham gia cuộc thi Miss World Vietnam 2022 với thành tích "khủng" khi lọt vào Top 12 cuộc thi MC Fire (Đại học Ngoại thương) 2019, Top 20 cuộc thi MC Speak Up (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 2021. Ảnh: BTC

Trong top những thí sinh nổi bật của cuộc thi Miss World Vietnam năm nay, Vũ Như Quỳnh sở hữu gương mặt xinh đẹp và ngoại hình gợi cảm. Cô nàng 22 tuổi, quê Ninh Bình và theo học Đại học dân lập Phương Đông và từng dự thi Hoa khôi Thủ đô 2019. Vũ Như Quỳnh từng lọt top 5 cùng giải phụ Người đẹp Áo dài.