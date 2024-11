Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2024

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Điểm cầu Nghệ An do Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung chủ trì; với sự tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An và đại diện các đơn vị y tế trong tỉnh.