Mitsubishi Elevance Concept: SUV plug-in hybrid cỡ lớn Xuất hiện với chủ đề Forever Adventure, Mitsubishi Elevance Concept là SUV plug-in hybrid cỡ lớn, Dynamic Shield, trần kính toàn cảnh, nội thất vàng-kem.

Mitsubishi giới thiệu Elevance Concept tại gian hàng với chủ đề "Forever Adventure". Đây là mẫu SUV cỡ lớn phát triển trên nền tảng plug-in hybrid, nhấn mạnh phong cách Dynamic Shield và khoang cabin tràn ngập ánh sáng nhờ trần kính kết nối cửa sổ trời toàn cảnh. Hãng chưa công bố thông số truyền động cũng như kế hoạch thương mại hóa.

Mitsubishi Elevance Concept anh 1

Dynamic Shield tiến hóa, hình khối cơ bắp

Elevance Concept duy trì nhận diện Dynamic Shield tương tự các mẫu gần đây như Xforce hay Destinator, nhưng được giản lược mặt lưới tản nhiệt. Thay cho đó, các khe gió được dời xuống cản trước, kết hợp bố cục đèn chiếu sáng đa tầng hai bên tạo cảm giác gọn gàng và hiện đại.

Phần đuôi nổi bật với logo thương hiệu đặt giữa, dải đèn LED tạo hiệu ứng chạy quanh toàn bộ bề mặt. Cản sau tích hợp đèn sương mù và các nan ngang, nhấn mạnh chiều rộng. Bộ mâm cỡ lớn đi kèm ốp vòm bánh hầm hố, gợi ý khả năng vượt địa hình trong tinh thần "Forever Adventure".

Mitsubishi Elevance Concept anh 2

Mitsubishi Elevance Concept anh 5

Khoang kính toàn cảnh, bố trí tối giản

Điểm nhấn của Elevance Concept là trần kính bao quanh, liền mạch với cửa sổ trời toàn cảnh. Giải pháp này giúp khoang xe đón nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác tương lai và mở rộng không gian.

Hai hàng ghế bọc da tông vàng-kem, bề mặt đệm chần trám và dáng ghế công thái học hướng đến sự êm ái. Vô-lăng vát hai đầu tích hợp các phím chức năng dạng cảm ứng. "Yên ngựa" trung tâm được thu nhỏ thành một bục gọn, đặt cần số dạng vặn; cách tổ chức gợi mở khu vực để tay thoáng và tách bạch cho người lái.

Mitsubishi Elevance Concept anh 7

Mitsubishi Elevance Concept anh 10

Mitsubishi Elevance Concept anh 11

Nền tảng plug-in hybrid, thông số chưa công bố

Mitsubishi cho biết Elevance Concept phát triển trên nền tảng plug-in hybrid. Tuy vậy, các thông số kỹ thuật như cấu hình động lực, dung lượng pin, công suất hay phạm vi vận hành bằng điện chưa được tiết lộ.

Theo định hướng thể hiện tại gian hàng, mẫu concept này nhiều khả năng sử dụng 4 motor điện độc lập, kết hợp công nghệ kiểm soát toàn phần super All-wheel Control đặc trưng của Mitsubishi. Dù vậy, chi tiết kỹ thuật cụ thể và cách phối hợp giữa động cơ đốt trong với các motor điện chưa được công bố.

Trải nghiệm hứa hẹn từ cấu trúc và thiết kế

Ở góc độ sử dụng, bộ mâm cỡ lớn kèm ốp bảo vệ và khoảng sáng gầm dự kiến cao cho thấy ưu tiên địa hình. Trần kính toàn cảnh và tông nội thất sáng màu hướng đến cảm giác thoáng, phù hợp các hành trình dài. Bố trí vô-lăng, cụm điều khiển tối giản và cần số dạng vặn giúp thao tác trực quan hơn khi di chuyển trong đô thị cũng như đường trường.

Mitsubishi Elevance Concept anh 6

Bảng tóm tắt thông tin chính

Hạng mục Thông tin Nền tảng Plug-in hybrid Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield (tương đồng Xforce, Destinator) Đầu xe Giản lược lưới tản nhiệt, khe gió dời xuống cản; đèn đa tầng Đuôi xe Logo trung tâm, dải LED chạy quanh, cản sau có đèn sương mù Mâm Cỡ lớn, ốp vòm bánh hầm hố Trần/cửa sổ trời Trần kính nối với cửa sổ trời toàn cảnh Nội thất Tông vàng-kem, ghế công thái học đệm chần trám Vô-lăng Vát hai đầu, phím chức năng dạng cảm ứng Cụm trung tâm Bục gọn; cần số dạng vặn Hệ truyền động Chưa công bố; nhiều khả năng 4 motor điện độc lập và super All-wheel Control Khả năng thương mại Chưa công bố

Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Các chỉ số hiệu năng (công suất, mô-men, tăng tốc), dung lượng pin, phạm vi thuần điện, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như thời gian sạc chưa được công bố. Kích thước tổng thể, khoảng sáng gầm, loại lốp theo xe và cấu hình chỗ ngồi cũng chưa có thông tin.

Với định hướng "Forever Adventure" và thiết kế gợi mở địa hình, Elevance Concept cho thấy hướng phát triển SUV plug-in hybrid thiên về đa địa hình, song mức độ hoàn thiện sản phẩm sẽ phụ thuộc các quyết định kỹ thuật cuối cùng nếu mẫu xe tiến gần hơn tới sản xuất.

Mitsubishi Elevance Concept anh 12

Kết luận nhanh

Elevance Concept đặt trọng tâm ở nhận diện Dynamic Shield tinh gọn, trần kính toàn cảnh và không gian nội thất tối giản, đồng thời gợi mở cấu hình plug-in hybrid định hướng kiểm soát lực kéo toàn phần. Khi thông số kỹ thuật và kế hoạch thương mại hóa được công bố, bức tranh về vai trò của Elevance trong dải sản phẩm SUV của Mitsubishi sẽ rõ ràng hơn.