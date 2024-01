Mitsubishi XFORCE chính thức ra mắt tại Nghệ An, giá từ 620 triệu đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Mitsubishi Kim Liên vừa ra mắt XFORCE hoàn toàn mới, mẫu xe thuộc phân khúc SUV hạng B của Mitsubishi Motors – Mitsubishi XFORCE chính thức ra mắt tại Nghệ An.

Tại Việt Nam, XFORCE sẽ có 4 phiên bản - GLX, Exceed, Premium và Ultimate cùng mức giá lần lượt là 620, 660 và 699 triệu đồng; còn phiên bản cao nhất sẽ được công bố sau.

Mẫu xe thuộc phân khúc SUV hạng B của Mitsubishi Motors – Mitsubishi XFORCE đã chính thức ra mắt tại Nghệ An.

Đã có hơn 300 khách hàng đến tham gia sự kiện ra mắt tại Showroom Mitsubishi Kim Liên để cùng chờ đón sự xuất hiện của mẫu xe này. Và rất nhiều khách hàng đã xuống cọc ngay tại sự kiện. Điều này là minh chứng cho sự đón nhận tích cực của khách hàng đối với All new Mitsubishi Xforce.

Các đại biểu và khách hàng tham dự buổi lễ.

XFORCE được thiết kế, phát triển theo thị hiếu của thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, dựa trên nghiên cứu kĩ lưỡng về thói quen, nhu cầu thực tế từ khách hàng, cùng thực nghiệm thực tế 4.000 km tại các địa hình, điều kiện giao thông, thời tiết khác nhau tại Việt Nam và 10.000 km tại khu vực Đông Nam Á.

Khách hàng hào hứng chiêm ngưỡng XFORCE trong lễ ra mắt tại MITSUBISHI Kim Liên.

Mẫu xe Mitsubishi XFORCE.

Mẫu xe SUV cỡ nhỏ đáp ứng tốt nhất những nhu cầu thực tế của khách hàng, trở thành người bạn đáng tin cậy trên mọi hành trình, giúp khách hàng có thêm động lực khám phá những chân trời mới và trải nghiệm những điều mới mẻ.

Những điểm nổi bật trên Mitsubishi Xforce hoàn toàn mới

Sở hữu ngoại thất hiện đại, khỏe khoắn

XFORCE mang đặc trưng của SUV với thiết kế trên ý tưởng Mượt mà & Rắn rỏi.

Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield được cải tiến ở mặt trước để phù hợp với tổng thể của xe: cản trước hai bên mặt ca lăng có hiệu ứng chiều sâu. Đèn LED ban ngày với tạo hình chữ “L” và đường cắt phát sáng theo hình chữ “T” làm nổi bật hình ảnh đặc trưng của XFORCE.

Chiều dài xe ấn tượng, tiệm cận phân khúc C

XFORCE có chiều dài tổng thể 4.390 mm – hàng đầu phân khúc. Điều này mang đến không gian nội thất rộng rãi và tạo nên vẻ ngoại thất bề thế, thể thao và vững chãi.

Ngoài ra, XFORCE sở hữu khoảng sáng gầm 222 mm hàng đầu phân khúc, sử dụng la-zăng và lốp kích thước 18 inch. Nhờ vậy, xe bám đường tốt hơn, tăng độ ổn định để người lái tự tin điều khiển xe an toàn ngay cả trên các mặt đường gồ ghề, mấp mô hoặc trong điều kiện đường ngập nước.

Nội thất sang trọng, tinh tế, không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc cùng trải nghiệm lái hiện đại từ màn hình giải trí kích thước lớn, hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium cho hành trình thoải mái mỗi ngày.

Triết lý thiết kế “Horizontal Axis” – nhận diện mới nhất của Mitsubishi Motors cho thế hệ sản phẩm tương lai thể hiện rõ trong nội thất của XFORCE. Bề mặt táp-lô, bảng điều khiển trung tâm trải rộng theo phương ngang. Màu Mocha kết hợp với “Horizontal Axis” mang đến sự sang trọng cho không gian nội thất xe.

Một điểm nhấn đáng chú ý là chất liệu vải mélange trải khắp các khu vực của bảng điều khiển trung tâm. Mélange cho cảm giác sang trọng, đặc biệt chống bám bẩn tốt, dễ dàng lau chùi các vết bẩn chỉ với giấy ăn thông thường.

Nội thất sang trọng, tinh tế cùng không gian nội thất rộng rãi.

XFORCE có màn hình giải trí kích thước lớn 12.3 inch, kết hợp với màn hình thông tin kỹ thuật số 8 inch cho giao diện trực quan, thiết kế hiện đại, cho phép tùy biến nhiều giao diện và thể hiện thông tin khác nhau.

Vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu nhờ hộp số tự động vô cấp CVT hiệu suất cao & các chế độ vận hành hiện đại

XFORCE được trang bị hệ thống hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp với động cơ 1.5L MIVEC, cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ và mượt mà, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.

Bốn chế độ lái với chế độ “Đường ngập nước” lần đầu tiên được giới thiệu trên mẫu xe của Mitsubishi Motors cùng Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC và hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến ADAS

Bốn chế độ lái (đường bình thường, đường ngập nước, đường sỏi đá, đường bùn lầy) cho phép người lái tùy chọn theo điều kiện đường thực tế. Đặc biệt, XFORCE là mẫu xe đầu tiên của Mitsubishi Motors trang bị chế độ lái “Đường ngập nước” với sự an toàn và dễ dàng kiểm soát khi lái xe trong điều kiện mưa hay trơn trượt. Kết hợp hệ thống AYC (Active Yaw Control) giúp xe tăng cường khả năng kiểm soát, kiểm soát lực phanh khi đánh lái gấp hoặc vào cua đảm bảo ổn định trong mọi tình huống, cùng khả năng quan sát rộng & tầm nhìn tốt, mang lại sự tự tin và vững tâm cho người lái trên mọi địa hình.

Đặc biệt, XFORCE được trang bị công nghệ chủ động an toàn tiên tiến Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS), hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp và điều khiển hành trình thích ứng giúp duy trì an toàn trong suốt hành trình, hệ thống cảnh báo điểm mù, và cảnh báo khi có phương tiện cắt ngang khi lùi; tất cả công nghệ lái hiện đại, thông minh và an toàn mang lại trải nghiệm lái tốt nhất cho người dùng trên mỗi hành trình của mình.

Về Mitsubishi Kim Liên Mitsubishi Kim Liên là hệ thống nhà phân phối của thương hiệu Mitsubishi Motors tại thị trường Nghệ An với chuỗi Showroom, xưởng dịch vụ hiện đại tại Vinh và Diễn Châu. Với tôn chỉ “Lấy khách hàng làm trung tâm”, từ cơ sở vật chất đến con người đều được đầu tư bài bản để mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất.

HỆ THỐNG MITSUBISHI KIM LIÊN TẠI NGHỆ AN

* Mitsubishi Kim Liên Vinh

Đ/c: Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0906 929 855

* Mitsubishi Kim Liên Nghệ An

Đ/c: Số 01, Nguyễn Trãi, TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 094 575 8558

* Mitsubishi Kim Liên Diễn Châu

Đ/c: QL 1A, Khối 1, Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An

Hotline: 0931 350 818