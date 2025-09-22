Thứ Hai, 22/9/2025
Mitsubishi Xpander 2025 ra mắt tại Việt Nam: nâng cấp trang bị, giữ giá, vẫn thiếu bản hybrid

22/09/2025

Xpander/Xpander Cross 2025 tinh chỉnh thiết kế, bổ sung tiện nghi và an toàn (6 túi khí, AYC tiêu chuẩn), giữ giá tăng nhẹ 1 triệu đồng; tuy nhiên vẫn dùng động cơ 1.5L MIVEC - hộp số 4 cấp và chưa có tùy chọn hybrid.

Ngày 22/9, Mitsubishi Việt Nam giới thiệu Xpander và Xpander Cross 2025 với loạt cải tiến về thiết kế, nội thất và an toàn. Giá bán chỉ tăng 1 triệu đồng so với trước: Xpander AT Premium 659 triệu đồng, Xpander Cross 699 triệu đồng.

Ngoại thất Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025 với diện mạo tinh chỉnh ở đầu và đuôi xe
Ngoại hình của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025. Ảnh: NLH

Những thay đổi ngoại thất tập trung vào lưới tản nhiệt, cản trước/sau, bộ ốp thể thao quanh thân, thiết kế la-zăng mới, dải đèn định vị LED tái tạo hình, đèn sương mù nâng cấp lên LED. Gói tinh chỉnh này hướng đến tăng nhận diện và cảm giác vững chãi cho cả Xpander lẫn Xpander Cross.

Mitsubishi Xpander Cross 2025 với gói ốp thể thao và chi tiết ngoại hình được làm mới
Ngoại hình của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025. Ảnh: NLH
Chi tiết nâng cấp: lưới tản nhiệt, cản trước sau và la-zăng thiết kế mới trên Xpander 2025
Các nâng cấp mới trên Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025. Ảnh: NLH
Dải LED ban ngày và đèn sương mù LED mới tăng độ nhận diện và khả năng chiếu sáng
Các nâng cấp mới trên Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025. Ảnh: NLH
Thân xe trang bị bộ ốp thể thao đồng bộ, nhấn mạnh phong cách SUV cho Xpander Cross
Các nâng cấp mới trên Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025. Ảnh: NLH

Khoang lái Xpander 2025 chuyển sang bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch (thừa hưởng từ Xforce), màn hình trung tâm nâng từ 9 inch lên 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Vô lăng 3 chấu được đồng bộ trên cả hai phiên bản, bổ sung cao su giảm chấn để cải thiện cảm giác cầm lái. Không gian 3 hàng ghế vẫn là lợi thế về độ rộng. Chất liệu hoàn thiện ở mức khá trong tầm giá; phối màu ghế đen trên Xpander và đỏ/đen trên Xpander Cross tạo khác biệt nhận diện.

Khoang lái Xpander 2025 với cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và màn hình trung tâm 10 inch
Các nâng cấp mới trên Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025. Ảnh: NLH
Vô lăng 3 chấu mới bổ sung cao su giảm chấn, đồng nhất giữa Xpander và Xpander Cross
Các nâng cấp mới trên Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025. Ảnh: NLH
Màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây trên Xpander 2025
Các nâng cấp mới trên Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025. Ảnh: NLH
Hàng ghế sau Xpander Cross 2025 với phối màu đỏ/đen thể thao
Các nâng cấp mới trên Mitsubishi Xpander và Xpander Cross 2025. Ảnh: NLH

Về an toàn, số lượng túi khí tăng từ 2 lên 6. Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC (Active Yaw Control) vốn chỉ có trên Xpander Cross nay trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn dải sản phẩm 2025. Tuy vậy, xe vẫn thiếu các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn hay cảnh báo điểm mù – những tính năng một số đối thủ đã áp dụng.

Hệ truyền động giữ nguyên: động cơ xăng 1.5L MIVEC cho công suất 104 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước. So với xu hướng dùng CVT trong phân khúc, hộp số 4 cấp bị xem là lạc hậu; khả năng cách âm và vận hành ở dải tốc độ cao chưa nổi bật. Bù lại, Xpander ghi điểm về độ ổn định, dễ điều khiển trong đô thị, mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý và độ tin cậy đã được kiểm chứng.

Xpander Cross 2025 tại Việt Nam chưa có tùy chọn hệ truyền động hybrid
Phiên bản mới của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross tại Việt Nam vẫn chưa có tùy chọn hệ truyền động hybrid. Ảnh: MMV

Thị trường khu vực đã đón nhận biến thể hybrid (HEV) tại Indonesia và Thái Lan, trong khi ở Việt Nam, Xpander 2025 chưa có tùy chọn này. Trong nhóm MPV 7 chỗ phổ thông, hiện chỉ Suzuki XL7 (599 triệu đồng) có cấu hình mild-hybrid; các đối thủ như Toyota Veloz (638–660 triệu đồng), Honda BR-V (661–705 triệu đồng), KIA Carens (589–779 triệu đồng) và Hyundai Stargazer (489–599 triệu đồng) vẫn chưa có bản lai điện.

Về chiến lược sản phẩm, cách tiếp cận “bổ sung trang bị, giá gần như không đổi” giúp Xpander duy trì sức hút trong bối cảnh sức mua suy giảm và cạnh tranh gay gắt ở phân khúc MPV 7 chỗ. Mẫu xe tiếp tục hướng tới khách hàng gia đình đề cao không gian, tiết kiệm và độ tin cậy. Kể từ 8/2018, hơn 120.000 xe Xpander đã đến tay người dùng Việt; 8 tháng đầu năm 2025 đạt 10.646 xe, dẫn đầu phân khúc và xếp thứ hai toàn thị trường (doanh số tháng 8 đạt 906 xe).

Mitsubishi Xpander có thêm bản hybrid đặc biệt, người dùng Việt có thể mong chờ
Mitsubishi Xpander có thêm bản hybrid đặc biệt, người dùng Việt có thể mong chờ.

Đánh giá nhanh

  • Ưu điểm: Trang bị tiện nghi nâng cấp (cụm đồng hồ số 8 inch, màn hình 10 inch không dây), tăng an toàn với 6 túi khí và AYC tiêu chuẩn, không gian rộng, giá điều chỉnh nhẹ.
  • Hạn chế: Chưa có ADAS, chưa có tùy chọn hybrid tại Việt Nam, hộp số tự động 4 cấp kém cạnh tranh so với CVT, khả năng cách âm và vận hành tốc độ cao chưa nổi bật.

