Mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân, trong đó nòng cốt là lực lượng công an, công tác PCCC & CNCH đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ vẫn còn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây.

. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đại tá Lê Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu tại Nghệ An.

Theo thống kê, trong 3 năm gần đây (2018 - 2020), cả nước đã xảy ra 10.930 vụ, làm chết 235 người, bị thương 508 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 4.911,3 tỷ đồng và khoảng 30.901,9 ha rừng. Trong đó, xảy ra 118 vụ cháy lớn, làm chết 30 người, bị thương 72 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 4.036,1 tỷ đồng và 193 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, làm chết 205 người, bị thương 436 người.

Mới đây, một đám cháy phát ra từ tầng 3, chung cư Trường Thịnh (TP Vinh) do người dân bất cẩn quên tắt bếp.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng C07 đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân cũng như các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Hầu hết nguyên nhân đều do sự cố hệ thống, thiết bị điện; do sự cố kỹ thuật thiết bị, máy móc,... Thiếu tướng cũng yêu cầu các đơn vị PCCC và các địa phương rút kinh nghiệm để đưa ra các phương án phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ và cứu hộ, cứu nạn có huy động nhiều lực lượng, phương tiện của địa phương để ứng cứu kịp thời.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật PCCC phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội hiện nay.

Để tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC nhằm hạn chế mức thấp nhất về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, tại hội nghị này, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã phát động đợt cao điểm trên cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.