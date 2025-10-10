Thứ Sáu, 10/10/2025
Pháp luật

Mô hình 'Bản làng bình yên, biên giới an toàn' tại Nghệ An đi vào hoạt động từ hôm nay 10/10

Cao Loan 10/10/2025 09:57

Mô hình “Bản làng bình yên, biên giới an toàn” được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng, tạo bước chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt - Lào bình yên, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.

Phòng An ninh đối ngoại vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Bản làng bình yên, biên giới an toàn”. Tham dự Lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh; đại diện Công an các xã tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị.

Các địa phương vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm về buôn bán người, ma túy, buôn lậu... Trước thực tế này, Phòng An ninh đối ngoại phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm, chính quyền 21 xã biên giới tiến hành khảo sát, đánh giá và triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo “Bản làng bình yên, biên giới an toàn”.

0.ảnh pv
Ký cam kết quy chế thực hiện mô hình. Ảnh: Cao Loan

Mục đích của việc xây dựng mô hình nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về pháp luật, giúp người dân nhận diện được các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng khu vực biên giới để xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, gần gũi, gắn bó mật thiết của lực lượng Công an Nghệ An với Nhân dân.

Theo kế hoạch, một tổ công tác phối hợp liên ngành sẽ được thành lập, gồm lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Kiểm lâm, chính quyền các xã biên giới và lực lượng bảo vệ cơ sở. Tổ công tác này có nhiệm vụ xây dựng quy chế phối hợp, triển khai tuần tra, kiểm soát và mật phục tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn các xã vùng biên.

9.ảnh pv
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng ra mắt mô hình “Bản làng bình yên, biên giới an toàn”. Ảnh: Cao Loan

Tại hội nghị, đại diện 2 đội công tác và Chi đoàn đơn vị đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm khu vực biên giới Việt - Lào. Mô hình “Bản làng bình yên, biên giới an toàn” chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/10/2025.

Việc ra mắt mô hình “Bản làng bình yên, biên giới an toàn” được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng, tạo bước chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt - Lào bình yên, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.

Đột phá từ chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự ở Nghệ An

Đột phá từ chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự ở Nghệ An

