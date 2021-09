MobiFone Nghệ An tài trợ 1 tỷ đồng chương trình 'Sóng và máy tính cho em'

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, MobiFone tỉnh Nghệ An đã cùng đồng hành với các cấp, ngành và người dân tỉnh Nghệ An trong việc phòng, chống dịch Covid - 19, MobiFone tỉnh Nghệ An đã có nhiều việc làm rất thiết thực để góp thêm sự lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng trong công cuộc phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.