MobiFone tỉnh Nghệ An mời hợp tác

THƯ MỜI HỢP TÁC

Về việc Tham gia hợp tác kinh doanh thẻ nạp tiền viễn thông (nhà mạng khác)

Kính gửi quý doanh nghiệp

MobiFone tỉnh Nghệ An – Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 6 – chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone có trụ sở tại số 10, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình- TP. Vinh– tỉnh Nghệ An - Việt Nam. Hiện nay, MobiFone tỉnh Nghệ An đang kinh doanh các dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Để đẩy mạnh lĩnh vực phân phối thẻ nạp tiền, MobiFone tỉnh Nghệ An trân trọng gửi tới quý doanh nghiệp lời mời tham gia hợp tác kinh doanh thẻ nạp tiền viễn thông (nhà mạng khác) từ tháng 2/2021 đến 31/12/2021 và hy vọng nhận được sự quan tâm từ quý doanh nghiệp.

Chi tiết thông tin vui lòng liên hệ MobiFone tỉnh Nghệ An từ ngày 22/02/2021 đến 17h00 ngày 24/02/2021.

• Võ Hồng Chung

• Điện thoại: 0906265686

• Email: Chung.vo@mobifone.vn