Modric kiến tạo bù giờ cứu Milan hòa Pisa 2-2 Serie A Leao mở tỷ số phút 7, Pisa gỡ 1-1 từ penalty gây tranh cãi rồi vượt lên phút 86; Modric kiến tạo phút 90+3 để Akethame giữ lại 1 điểm cho Milan tại San Siro.

AC Milan đánh rơi chiến thắng trên sân nhà San Siro khi để tân binh Pisa cầm hòa 2-2 ở vòng đấu Serie A 2025/26. Trận đấu khép lại trong kịch tính: Pisa gỡ 1-1 nhờ penalty gây tranh cãi, vượt lên ở phút 86 trước khi Luka Modric kiến tạo ở phút 90+3 giúp Akethame ấn định kết quả hòa.

Diễn biến chính: Leao mở khóa, Pisa phản kháng bằng VAR

Max Allegri xuất phát với Luka Modric đá chính, cùng mục tiêu nới rộng khoảng cách trên ngôi đầu. Milan nhập cuộc áp đảo và sớm cụ thể hóa thế trận. Phút thứ 7, Ricci chọc khe cho Rafael Leao ở hành lang trái; tiền đạo người Bồ Đào Nha quen thuộc cắt vào trung lộ rồi dứt điểm mở tỷ số. Đây là bàn thứ 3 chỉ trong 2 trận Serie A gần nhất của Leao, cho thấy anh đang hồi sinh sau chấn thương.

Leao tiếp tục phong độ nổi bật. Ảnh: Lega Serie A

Milan kiểm soát phần lớn thời gian, nhưng bước ngoặt đến sau khoảng 1 giờ thi đấu. Tình huống bóng chạm tay của De Winter trong vòng cấm khiến trọng tài Luca Zufferli thổi penalty cho Pisa. VAR mời xem lại nhưng quyết định ban đầu được giữ nguyên. Cuadrado thực hiện thành công ở phút 60, gỡ 1-1.

Bước ngoặt cuối trận: Nzola trừng phạt, tranh cãi vẫn nối dài

Bàn thua khiến Milan dồn lực tấn công. Chỉ 3 phút sau quả 11 m của Pisa, Leao sút dội xà ngang sau pha khởi phát từ Modric và cú đánh gót của Fofana. Không lâu sau, Leao đòi penalty khi bị Caracciolo ngăn cản nhưng trọng tài phớt lờ.

Đẩy cao đội hình, Milan để lộ khoảng trống. Phút 86, Pisa phản công và Nzola tận dụng sai lầm phòng ngự để hạ Maignan, đưa đội khách dẫn 2-1. Pha bóng trước đó chứng kiến Aebischer va vào Gabbia khiến trung vệ Milan ngã; VAR kiểm tra nhưng không xác định có lỗi.

Pisa ghi 2 bàn thắng đầy tranh cãi. Ảnh: Lega Serie A

Khoảnh khắc Modric: đường chuyền của người làm chủ nhịp

Trong thế bám đuổi, Milan tìm được bàn gỡ ở phút 90+3 với dấu giày của Modric. Từ quả phạt góc ngắn do Ricci thực hiện, Modric bình tĩnh kéo bóng, mở ra khoảng trống tuyến hai rồi chuyền cho Akethame. Cú sút của hậu vệ người Thụy Sĩ chạm đối phương đổi hướng khiến thủ môn Semper đứng chôn chân: 2-2.

Modric xuất sắc nhất trận. Ảnh: Lega Serie A

Phân tích chiến thuật: Modric làm nhạc trưởng, biên trái là mũi khoan

Milan thiết lập ưu thế từ sớm nhờ nhịp điều phối của Modric: kéo bóng ra biên trái, kết nối với Ricci và Leao để tạo những pha cắt vào trong – bài đánh quen thuộc mở tỷ số phút thứ 7. Sự linh hoạt giữa ba lớp tuyến cho phép Leao nhận bóng trong thế một đối một, còn Modric chọn thời điểm đẩy nhịp hoặc hãm nhịp hợp lý.

Sau bàn gỡ của Pisa, Allegri cho đội hình dâng cao, tăng độ trực diện qua các pha ban bật ngắn ở nách trái. Tình huống Leao dội xà bắt nguồn từ khả năng đọc tình huống của Modric và pha chạm một của Fofana – minh họa cho ý đồ tăng tốc ở khu vực 1/3 cuối sân.

Điểm yếu của Milan nằm ở các pha chuyển trạng thái ngược. Khi hai biên dâng sâu và khoảng cách giữa trung vệ với tiền vệ thu hồi bóng bị kéo giãn, Pisa khai thác được khoảng trống: pha làm bàn của Nzola ở phút 86 là kết quả của sự chậm trễ trong bọc lót sau khi mất bóng.

Thống kê và tình huống nổi bật

Tỷ số: Milan 2-2 Pisa.

Ghi bàn: Leao phút 7; Cuadrado phút 60 (penalty); Nzola phút 86; Akethame phút 90+3.

VAR can thiệp hai pha then chốt: penalty vì chạm tay De Winter; va chạm Aebischer – Gabbia trước bàn 1-2, đều giữ nguyên quyết định trên sân.

Leao sút dội xà sau tình huống phối hợp Modric – Fofana ngay sau bàn gỡ 1-1 của Pisa.

Trọng tài: Luca Zufferli.

Tác động và bối cảnh

Kết quả khiến Milan bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách trên ngôi đầu Serie A 2025/26. Với Pisa – đội đứng cuối bảng trước trận và chưa biết đến chiến thắng tại giải – 1 điểm tại San Siro là cú hích tinh thần quan trọng.

Về nhân sự, Allegri nhận giải HLV xuất sắc nhất tháng Chín, còn Christian Pulisic là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng nhưng không thể thi đấu do chấn thương – một thiếu vắng ảnh hưởng đến khả năng tạo đột biến ở cánh phải. Trong bối cảnh đó, Modric tiếp tục là nhạc trưởng, còn Leao là ngòi nổ chủ lực ở biên trái.

Góc trọng tài và VAR

Quyết định thổi penalty vì để bóng chạm tay của De Winter gây tranh cãi theo cách diễn giải luật mới, nhưng VAR vẫn củng cố phán quyết trên sân. Ở bàn 1-2, va chạm giữa Aebischer và Gabbia được xem lại song không bị coi là lỗi. Hai can thiệp VAR nêu bật sự khắc nghiệt của các chi tiết ở đẳng cấp Serie A: Milan áp đảo thế trận nhưng phải chia điểm vì những khoảnh khắc mỏng manh.

Kết luận

Trong một đêm mà Milan tạo ra nhiều áp lực và các mảng miếng tấn công bên trái hoạt động hiệu quả, họ vẫn phải cần đến đẳng cấp xử lý cuối trận của Modric để giữ lại một điểm. Trận hòa 2-2 là lời nhắc về sự cân bằng giữa tấn công và kiểm soát chuyển trạng thái – yếu tố sẽ định hình chặng đua ngôi đầu của Allegri trong những vòng tới.