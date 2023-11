Mời gặp mặt Học viện Tài chính tròn 60 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Từ ngày 27 - 29/10/2023, tại thành phố Vinh (Nghệ An) diễn ra chương trình "Liên kết đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch Hà Nội - Nghệ An 2023". Tại chương trình, Công ty Du lịch Vietravel - Chi nhánh Nghệ An tham gia quảng bá thương hiệu và các sản phẩm du lịch của Vietravel.