Mỏi mòn cảnh ‘sống tạm’

(Baonghean.vn) - Chiều 9/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.