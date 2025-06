Giải trí Mối quan hệ 10 năm của Mỹ Tâm và quán quân Đức Phúc Ca sĩ Mỹ Tâm và học trò Đức Phúc thân thiết, gắn bó kể từ cuộc thi Giọng hát Việt 10 năm trước.

Mỹ Tâm và Đức Phúc tại cuộc thi Giọng hát Việt 2015. Ảnh: Nhà sản xuất

Trong giới giải trí, Mỹ Tâm và Đức Phúc là cặp cô trò nổi tiếng.

Tại chương trình Giọng hát Việt 2015, dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm, Đức Phúc giành ngôi vị Quán quân - cột mốc sự nghiệp quan trọng của nam ca sĩ.

Trong đêm bán kết, thí sinh Bảo Uyên dừng chân và Đức Phúc lọt vào chung kết, ca sĩ Mỹ Tâm từng chia sẻ: "Tâm không đánh giá trong đêm thi này để quyết định phần trăm của mình mà Tâm đánh giá cả quá trình. Tâm thấy rằng Đức Phúc xứng đáng được đi tiếp, và Bảo Uyên xứng đáng được dừng lại để nhận được tất cả những phần thưởng của khán giả dành cho em ấy ở thời điểm này".

Thời điểm Đức Phúc nhận ý kiến trái chiều về ngoại hình, Mỹ Tâm đã đứng ra bảo vệ và tạo nhiều điều kiện để học trò tự tin hoạt động.

Sau cuộc thi, Đức Phúc hoạt động tích cực, có nhiều bản hit như "Ánh nắng của anh", "Hơn cả yêu", "Yêu được không", "Ngày đầu tiên"... Anh thường ra mắt ca khúc vào dịp Valentine và luôn đạt thành tích nhạc số tốt trong dịp này.

Nhờ danh hiệu Quán quân Giọng hát Việt, Đức Phúc đạt đỉnh cao sự nghiệp nhờ những ca khúc hát về tình yêu.

Suốt 10 năm qua, nam ca sĩ cũng giữ mối quan hệ tốt đẹp với ca sĩ Mỹ Tâm.

Đức Phúc trong chương trình Anh trai say hi. Ảnh: Nhà sản xuất

Một trong số những điều mà Đức Phúc học được từ Mỹ Tâm là thói quen đi lùi vào trong sân khấu mỗi khi hoàn thành màn biểu diễn. Khán giả nhiều lần bắt gặp hình ảnh Đức Phúc chậm rãi đi lùi vào trong cánh gà thay vì quay lưng đi vào trong.

Trong 10 năm, Mỹ Tâm và Đức Phúc cũng nhiều lần tặng quà, ủng hộ đối phương trong các dự án âm nhạc.

Năm 2022, ca sĩ Mỹ Tâm dí dỏm tiết lộ suốt 6-7 năm qua, dù thân thiết song vì Đức Phúc gọi Mỹ Tâm là "cô", khiến nữ ca sĩ thấy "già" nên không song ca hay kết hợp.

Còn Đức Phúc nói anh gọi nhạc sĩ Đức Trí là anh nhưng với riêng ca sĩ Mỹ Tâm thì luôn là "cô", vì muốn thể hiện sự lễ phép và kính trọng của người học trò với cô giáo đã giúp nam ca sĩ đăng quang trong Giọng hát Việt 2015.

Khi tham gia Anh trai say hi, Đức Phúc thừa nhận khi là học trò Mỹ Tâm, anh trăn trở, lo lắng vì nếu làm điều gì không tốt sẽ khiến cô của mình buồn lòng.

Giọng ca 9X suy nghĩ lạc quan: “Tôi còn nghĩ phải làm thế nào để khiến cô Mỹ Tâm tự hào. Tất nhiên những suy nghĩ đó luôn có trong lòng, nhưng tôi chọn nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn".

Trải qua hành trình 10 năm hoạt động, từ một chàng trai trẻ đăng quang cuộc thi âm nhạc lớn đến thành viên nhóm nhạc Best 5 xuất sắc nhất Anh trai say hi, Đức Phúc cho thấy sự nỗ lực và đầu tư bài bản cho âm nhạc.

Qua mỗi năm, Đức Phúc càng đầu tư nhiều hơn cho các sản phẩm âm nhạc. Sở hữu chất giọng đặc biệt, nam ca sĩ tỏa sáng ở nhiều sân khấu, giữ sức hút suốt 10 năm và có cộng đồng người hâm mộ đông đảo. Đến nay, Đức Phúc vẫn được coi là Quán quân Giọng hát Việt thành công bậc nhất, gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp.