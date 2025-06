Giải trí Mối quan hệ giữa NSND Xuân Bắc và tân Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam NSND Xuân Bắc và NSƯT Kiều Minh Hiếu - tân Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - gắn bó và thân thiết từ thời trẻ đến khi làm công tác quản lý.

NSND Xuân Bắc và NSƯT Kiều Minh Hiếu. Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam

NSƯT Kiều Minh Hiếu vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, kế nhiệm NSND Xuân Bắc.

Khoảng gần 1 năm qua, NSƯT Kiều Minh Hiếu nắm quyền điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam sau khi NSND Xuân Bắc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục nghệ thuật Biểu diễn.

Nghệ sĩ Kiều Minh Hiếu đã có gần 30 năm gắn bó với nhà hát, giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 2020. Anh có mối quan hệ thân thiết, gắn bó với NSND Xuân Bắc.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết tình bạn của anh và NSND Xuân Bắc rất "vui và thú vị".

NSƯT Kiều Minh Hiếu chia sẻ, "Tôi và NSND Xuân Bắc đã thân thiết và quen biết từ lâu. Thời sinh viên, tôi học khóa trên, còn NSND Xuân Bắc học khóa dưới. Tôi ra trường và đầu quân về Nhà hát Kịch Việt Nam trước.

Gần 20 năm trước, tôi là trưởng đoàn, còn NSND Xuân Bắc là nghệ sĩ rất nổi tiếng trên truyền hình và các chương trình giải trí. NSND Xuân Bắc chạy rất nhiều show và công việc ngoài nhà hát.

Đến khoảng năm 2012, chúng tôi cũng được định hướng để hoàn thiện các kỹ năng, học tập kiến thức và trau dồi chuyên môn để sau này có thể đảm đương các công việc của nhà hát. Đến khi cùng làm lãnh đạo nhà hát, tôi và NSND Xuân Bắc càng gắn kết. Chúng tôi vừa là đồng nghiệp, vừa là cấp trên cấp dưới, rất hợp nhau và tâm huyết để xây dựng nhà hát".

NSƯT Kiều Minh Hiếu cho rằng, anh và NSND Xuân Bắc có điểm chung là không ngại khó, không ngại khổ, luôn muốn làm hết sức mình để phát triển Nhà hát Kịch Việt Nam - xứng với vị thế "anh cả đỏ" của nghệ thuật sân khấu Việt Nam.

Nhà hát Kịch Việt Nam những năm vừa qua đã có nhiều khởi sắc, liên tục dựng nhiều vở diễn lớn, có nhiều chuyến đi lưu diễn... Vượt qua giai đoạn khó khăn, nhà hát Kịch Việt Nam đầu tư nhiều hơn cho sân khấu, đồng thời cải thiện thu nhập cho nghệ sĩ.

Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu chia sẻ, những năm qua anh cùng nghệ sĩ Xuân Bắc đã rất nỗ lực xây dựng nhiều kế hoạch để Nhà hát Kịch Việt Nam có được sự hỗ trợ, đầu tư, xã hội hóa kinh phí, từ đó dựng được nhiều vở kịch chất lượng, đạt thành tích tốt.

NSƯT Kiều Minh Hiếu đảm nhận vị trí Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam từ ngày 27.5 với nhiệm kỳ 5 năm. Anh nói, "Nhận nhiệm vụ mới, tôi sẽ cố gắng hoàn thành để đưa đơn vị phát triển".

NSƯT Kiều Minh Hiếu sinh năm 1975 tại Hà Nội. Anh từng tham gia các vở kịch nổi tiếng như: "Kiều", "Lâu đài cát", "Người thi hành án tử", "Hamlet", "Trong mưa dông thấy nắng"... và đạo diễn nhiều vở kịch sân khấu gây tiếng vang.

Năm 2015, nghệ sĩ Kiều Minh Hiếu từng giành Huy chương vàng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân năm 2015 với vở "Trong mưa dông thấy nắng". Vở "Điều còn lại" do NSƯT Kiều Minh Hiếu dàn dựng giành huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc năm 2021.Ngoài công việc ở nhà hát, nghệ sĩ còn góp mặt trong nhiều phim truyền hình, thường đóng những nhân vật hiền lành, liêm chính như công an, bộ đội. Một số phim NSƯT Kiều Minh Hiếu từng tham gia là "Khi đàn chim trở về" phần 1 và 2, "Nếp nhà", "Định mệnh", "Vòng nguyệt quế", "Chàng trai đa cảm", "Sinh tử", "Anh có phải đàn ông không?"...