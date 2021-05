Mối quan hệ giữa ông Park và HLV Hà Nội FC; Cựu tiền đạo HAGL trở thành trường hợp hiếm tại V.League

Với kết quả Atletico đánh bại Elche 1-0 ở vòng 34 La Liga, qua đó tạm thời nới rộng cách biệt với Real và Barca lên thành 5 điểm. Giờ đây, Atletico sẽ ngồi xem hai ông lớn này thi đấu và biết đâu trước áp lực hiện tại, có thể sẽ xuất hiện thêm các cú sốc.

Havertz lập cú đúp, Chelsea lại "bắt nạt" Fulham

Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận Chelsea vs Fulham (vòng 34 Premier League), khi The Blues như thường lệ vẫn tỏ ra quá mạnh so với đối thủ đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Nhờ cú đúp của tiền vệ Kai Havertz, Chelsea đã đánh bại Fulham lần thứ 7 liên tiếp để kiếm trọn 3 điểm trên sân nhà.