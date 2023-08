Mỗi runner sẽ là một đại sứ du lịch cho Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Lần đầu tiên Nghệ An phối hợp tổ chức một Giải Marathon chuyên nghiệp, quy tụ 4.000 vận động viên trong và ngoài nước. Với quy mô và sức lan tỏa lớn, Ban Tổ chức Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023 mong muốn mỗi vận động viên sẽ là một đại sứ du lịch cho xứ Nghệ.

Trước thềm sự kiện, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023.

Các runner Nghệ An tham gia Giải Marathon bán chuyên tại thành phố Vinh. Ảnh: Hoàng Cường

P.V: Xin bà cho biết những điểm nổi bật về Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023?

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023 do Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một giải marathon chuyên nghiệp về với Nghệ An. Giải quy tụ 4.000 vận động viên trong và ngoài nước.

Đến với Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023, chúng tôi muốn đem đến những điều thú vị, đặc sắc cho du khách. Trên mỗi cung đường đua, các Runner có thể hòa mình vào cảnh sắc tươi đẹp, trong lành của thành Vinh, ngắm bình minh ven sông Lam, ngắm phà Bến Thủy nổi tiếng…

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh chia sẻ: "Chúng tôi luôn xem mỗi runner là một đại sứ du lịch cho xứ Nghệ". Ảnh: FBNV

P.V: Giải Marathon lần đầu được tổ chức tại Nghệ An có ý nghĩa như thế nào đến phát triển phong trào tập thể thao nói chung và điền kinh nói riêng?

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Hiện nay, marathon là môn thể thao thu hút rất nhiều người dân tham gia tập luyện. Khi đến với marathon, mỗi vận động viên không chỉ rèn luyện nâng cao sức khỏe, mà còn khát khao chinh phục đích đến. Sau những giọt mồ hôi là những lợi ích kỳ diệu khiến chỉ số hạnh phúc được nâng lên cao hơn. Hiện nay, ở Nghệ An phong trào tập luyện marathon cũng đang phát triển khá mạnh mẽ. Có rất nhiều câu lạc bộ marathon được hình thành như: Câu lạc bộ Nghệ An Runner, Câu lạc bộ Vinh Runner, Câu lạc bộ Nghĩa Đàn Runner... Mỗi câu lạc bộ đều thu hút rất đông vận động viên. Qua theo dõi, chúng tôi thấy, đã có rất nhiều Runner xứ Nghệ tham gia tranh tài tại các giải chạy chuyên nghiệp tổ chức ở các tỉnh Quảng Bình, Vũng Tàu, Đà Lạt... Chính vì thế, khi Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023 được tổ chức tại Nghệ An, sẽ thúc đẩy hơn nữa phong trào tập luyện thể thao nói chung và điền kinh nói riêng trong cộng đồng.

Tham gia giải các Runner sẽ được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của xứ Nghệ. Ảnh: BTC

P.V: Giải Marathon – Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023 được tổ chức không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao tại địa phương, mà còn là cơ hội để Nghệ An quảng bá hình ảnh của mình đến đông đảo bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Vậy, chúng ta đã chuẩn bị cho sự kiện này như thế nào?

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Tỉnh Nghệ An xác định đây là sự kiện thể thao lớn, đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy nhận thức về luyện tập thể thao trong cộng đồng, lan tỏa những lợi ích mà thể thao mang lại cho người dân, đồng thời, quảng bá hình ảnh du lịch xứ Nghệ đến với đông đảo du khách. Chính vì thế, sau khi Tạp chí Nông thôn Việt đưa ra lời đề nghị, tổ chức Giải Marathon trên địa bàn Nghệ An, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để tổ chức triển khai. Đến nay, công tác chuẩn bị cho giải đã sẵn sàng. Những khó khăn về cung đường đua, các điểm chốt chặn, đường truyền điện đảm bảo ánh sáng cho vận động viên..., đã tìm được phương án giải quyết hợp lý.

Để giải diễn ra thành công, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đảm nhận nhiệm vụ phân luồng giao thông. Lực lượng cơ động, an ninh đảm bảo an toàn đường chạy. Sở Y tế bố trí cán bộ chuyên môn, vật tư, phương tiện kỹ thuật đầy đủ để hỗ trợ tối đa cho các vận động viên.

Đội ngũ tình nguyện viên có nhiệm vụ tiếp nước, hỗ trợ vận động viên khi có yêu cầu. Sở Du lịch sẽ đảm bảo nơi lưu trú, ăn uống trên địa bàn cho các Runner và du khách.

Song song với đó, Ban Tổ chức cũng sẽ xây dựng gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc trưng của Nghệ An tại Quảng trường Hồ Chí Minh; tại thành phố Vinh, Runner và du khách có thể thưởng thức các nét ẩm thực, đặc sản vùng, miền xứ Nghệ;...

P.V: Qua nắm bắt về công tác triển khai giải, bà có thể nêu một số khó khăn và giải pháp để khắc phục?

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Đây là một giải marathon chuyên nghiệp, có cự ly đường đua lên đến 42 km và chỉ diễn ra trong vòng 6 tiếng. Vì thế, mang đến cho chúng tôi những khó khăn không nhỏ trong khâu tổ chức. Đặc biệt, giải bắt đầu diễn ra vào lúc 3h00 sáng, vì thế, trước đó khoảng 2 tiếng các lực lượng làm nhiệm vụ đã phải có mặt để triển khai công việc. Số lượng người tham gia rất lớn và phải làm việc giữa đêm sẽ gây ra nhiều trở ngại. Tuy nhiên, chúng tôi đã xây dựng kịch bản khá chi tiết và tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho từng cá nhân, trong từng đầu việc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, giải sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

P.V: Bà có thể cho biết nội dung chính của buổi lễ khai mạc, trong đó, điểm nhấn của chương trình này là gì?

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Tại Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023, chúng tôi sẽ tổ chức 3 chương trình chính gồm: Lễ khai mạc, thi đấu và bế mạc. Trong đó, tại lễ khai mạc, chúng tôi sẽ xây dựng các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ. Bởi đông đảo du khách khi về với Nghệ An ngoài tìm hiểu về cảnh sắc, ẩm thực, thì còn muốn thưởng thức những làn điệu Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, bởi đây là sự kiện thể thao, nên các tiết mục Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cũng sẽ có những cách thể hiện mới hơn, nhằm mang đến sự lôi cuốn cho khán giả. Và chúng tôi xem đây là cơ hội để giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa xứ Nghệ đến các vận động viên, du khách trong và ngoài nước.

Du lịch thể thao là xu hướng mới và tạo được sức hấp dẫn riêng. Ảnh: BTC

P.V: Theo bà, giải tác động thế nào đến ngành Du lịch Nghệ An?

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Tôi nhận thấy du lịch thể thao là xu hướng mới và tạo được sức hấp dẫn riêng. Ngày nay, có rất nhiều người chọn du lịch theo hình thức này có nghĩa là vừa đi chơi, vừa kết hợp rèn luyện sức khỏe. Và chúng tôi luôn xem mỗi vận động viên là một đại sứ du lịch cho xứ Nghệ. Vì thế, Ban Tổ chức xem đây là một cơ hội để quảng bá hình ảnh của Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với du khách trong và ngoài nước.

Đến với Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023, chúng tôi mong muốn các vận động viên sẽ cảm nhận được thiên nhiên tươi đẹp, với các di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc ở xứ Nghệ. Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức những món ăn được chế biến độc đáo, mang đậm hương vị Nghệ An.

Các vận động viên Nghệ An tham gia tập luyện Marathon. Ảnh: Hoàng Cường

P.V: Năm 2023, Nghệ An đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, trong đó Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2023 là sự kiện nổi bật, gây được tiếng vang lớn. Nối tiếp thành công đó, chúng ta chuẩn bị tổ chức Giải Marathon – Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023. Vậy, thông qua những sự kiện như thế này, Nghệ An muốn khẳng định và truyền đi thông điệp gì?

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh: Với những sự kiện mà chúng ta đã tổ chức thành công, đó như là lời khẳng định rằng, Nghệ An có đủ tiềm năng, nguồn lực để tổ chức các sự kiện lớn, mang tính quốc gia, thậm chí quốc tế. Cũng thông qua Giải Marathon - Cùng Faith về miền ví, giặm năm 2023, tôi hy vọng sẽ mở ra những động lực phát triển mới cho Nghệ An. Đồng thời, cũng tạo thành một tiền lệ để các giải khác chọn Nghệ An là điểm tổ chức lý tưởng.

P.V: Cảm ơn bà về cuộc trao đổi này?