Mọi sự hư hỏng của cán bộ đều có nguyên nhân sâu xa từ đạo đức

Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 16 tên lửa HIMARS và Olkha, cùng với 2 tên lửa chống radar HARM do Mỹ sản xuất trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 5/10.

(Baonghean.vn) - U17 Việt Nam dễ dàng đánh bại U17 Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số đậm 4-0. Trận đấu ở bảng F, thuộc vòng loại U17 châu Á. Đáng chú ý U17 lần này ra sân với đội hình có tới 5 cầu thủ thuộc biên chế của Sông Lam Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.