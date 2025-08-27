Khỏe & Đẹp Món ăn ngon: 3 món ăn mát gan, giảm căng thẳng, ngủ ngon giấc như tuổi đôi mươi Mất ngủ, trằn trọc do gan nóng có thể cải thiện bằng ẩm thực dưỡng sinh. Gợi ý 3 món ăn ngon mát gan, thanh nhiệt và mang lại giấc ngủ sâu an lành.

Cải cúc xào tỏi



Rau cải cúc chứa tinh dầu giúp làm dịu thần kinh, còn tỏi tăng sức đề kháng. Món xào đơn giản này vừa thơm ngon, vừa hỗ trợ tinh thần thư giãn, đặc biệt hiệu quả khi ăn vào buổi tối trước giờ ngủ.



Canh khổ qua hầm đậu nành và sườn



Khổ qua có tính hàn, thanh nhiệt giải độc, kết hợp cùng đậu nành giàu protein thực vật và sườn non bổ dưỡng tạo thành món canh thanh mát, nuôi dưỡng gan và hỗ trợ giấc ngủ sâu, ít mộng mị.



Canh rau bina nấu gan lợn



Rau bina giàu sắt, kết hợp với gan lợn và kỷ tử giúp bổ máu, dưỡng huyết. Khi máu huyết đầy đủ, gan được nuôi dưỡng, hỏa khí hạ xuống, giấc ngủ trở nên trọn vẹn hơn.

Lưu ý để ngủ an lành hơn

Hạn chế đồ cay nóng, rượu bia để tránh làm gan thêm “bốc hỏa”.

Tăng cường món thanh mát như trà hoa cúc, canh đậu xanh.

Ăn tối nhẹ nhàng, ít dầu mỡ, giúp gan dễ nghỉ ngơi.

Ngủ trước 23 giờ, ngâm chân nước ấm 15 phút sẽ dễ ngủ và sâu giấc hơn.

Một chế độ ăn lành mạnh, kết hợp thói quen sinh hoạt điều độ sẽ giúp phụ nữ trung niên không còn lo mất ngủ. Áp dụng đều đặn, bạn sẽ thấy giấc ngủ yên lành quay trở lại, sáng dậy tinh thần sảng khoái và trẻ trung hơn.