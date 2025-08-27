Thứ Tư, 27/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Khỏe & Đẹp

Món ăn ngon: 3 món ăn mát gan, giảm căng thẳng, ngủ ngon giấc như tuổi đôi mươi

Quốc Duẩn 27/08/2025 12:46

Mất ngủ, trằn trọc do gan nóng có thể cải thiện bằng ẩm thực dưỡng sinh. Gợi ý 3 món ăn ngon mát gan, thanh nhiệt và mang lại giấc ngủ sâu an lành.

Cải cúc xào tỏi

Rau cải cúc chứa tinh dầu giúp làm dịu thần kinh, còn tỏi tăng sức đề kháng. Món xào đơn giản này vừa thơm ngon, vừa hỗ trợ tinh thần thư giãn, đặc biệt hiệu quả khi ăn vào buổi tối trước giờ ngủ.

Món ăn ngon: 3 món ăn mát gan, giảm căng thẳng, ngủ ngon giấc như tuổi đôi mươi

Canh khổ qua hầm đậu nành và sườn

Khổ qua có tính hàn, thanh nhiệt giải độc, kết hợp cùng đậu nành giàu protein thực vật và sườn non bổ dưỡng tạo thành món canh thanh mát, nuôi dưỡng gan và hỗ trợ giấc ngủ sâu, ít mộng mị.

Gợi ý 3 món ăn mát gan, giảm căng thẳng, ngủ ngon giấc như tuổi đôi mươi

Canh rau bina nấu gan lợn

Rau bina giàu sắt, kết hợp với gan lợn và kỷ tử giúp bổ máu, dưỡng huyết. Khi máu huyết đầy đủ, gan được nuôi dưỡng, hỏa khí hạ xuống, giấc ngủ trở nên trọn vẹn hơn.

Gợi ý 3 món ăn mát gan, giảm căng thẳng, ngủ ngon giấc như tuổi đôi mươi

Lưu ý để ngủ an lành hơn

  • Hạn chế đồ cay nóng, rượu bia để tránh làm gan thêm “bốc hỏa”.
  • Tăng cường món thanh mát như trà hoa cúc, canh đậu xanh.
  • Ăn tối nhẹ nhàng, ít dầu mỡ, giúp gan dễ nghỉ ngơi.
  • Ngủ trước 23 giờ, ngâm chân nước ấm 15 phút sẽ dễ ngủ và sâu giấc hơn.

Một chế độ ăn lành mạnh, kết hợp thói quen sinh hoạt điều độ sẽ giúp phụ nữ trung niên không còn lo mất ngủ. Áp dụng đều đặn, bạn sẽ thấy giấc ngủ yên lành quay trở lại, sáng dậy tinh thần sảng khoái và trẻ trung hơn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Món ngon hôm nay: Canh rau bí nấu thịt lợn

Món ngon hôm nay: Canh rau bí nấu thịt lợn

Món ăn ngon: Món salad ngon miệng giúp giảm cân nhanh

Món ăn ngon: Món salad ngon miệng giúp giảm cân nhanh

Hướng dẫn nấu ăn: Món cà tím chua cay giúp eo thon, dáng đẹp, da sáng mịn

Hướng dẫn nấu ăn: Món cà tím chua cay giúp eo thon, dáng đẹp, da sáng mịn

Đọc tiếp

Món ngon hôm nay: Canh rau bí nấu thịt lợn

Món ngon hôm nay: Canh rau bí nấu thịt lợn

Món ăn ngon: Món salad ngon miệng giúp giảm cân nhanh

Món ăn ngon: Món salad ngon miệng giúp giảm cân nhanh

Hướng dẫn nấu ăn: Món cà tím chua cay giúp eo thon, dáng đẹp, da sáng mịn

Hướng dẫn nấu ăn: Món cà tím chua cay giúp eo thon, dáng đẹp, da sáng mịn

Xem thêm Khỏe & Đẹp

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Khỏe & Đẹp
      Món ăn ngon: 3 món ăn mát gan, giảm căng thẳng, ngủ ngon giấc như tuổi đôi mươi

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO