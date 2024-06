Pháp luật

Món nợ cắt đôi tình dượng cháu Sau nhiều lần hỏi dượng về khoản tiền còn thiếu nhưng không thành khiến Vũ Văn Minh (trú huyện Yên Thành) vô cùng bực tức. Trong lúc hai bên xảy ra mâu thuẫn, Minh đã cướp đi mạng sống của người dượng trong họ. Sự việc khiến 2 gia đình trong họ quay lưng như người xa lạ…

Mâu thuẫn từ lần khất nợ

Đã 4 năm kể từ ngày xảy ra vụ việc, nhưng người dân xã Trung Thành, huyện Yên Thành vẫn nhớ như in vụ án “khất nợ” xảy ra trên địa bàn. Chỉ vì mâu thuẫn “nhỏ nhặt” mà khiến cho người thì ra đi mãi mãi, kẻ thì phải chịu đựng nỗi ân hận ở trong ngục tù.

Khoảng 19h ngày 27/4/2019, Công an huyện Yên Thành nhận được tin báo xảy ra vụ án mạng trên địa bàn xã Trung Thành (Yên Thành). Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thọ T. (SN 1970), trú tại xã Nam Thành (Yên Thành). Tối cùng ngày hung thủ đã đến cơ quan chức năng đầu thú về hành vi phạm tội của mình, đó chính là Vũ Văn Minh (SN 1987), trú xã Trung Thành (Yên Thành). Khi hung thủ khai về lý do gây án đã khiến nhiều người dân chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng. Được biết, nạn nhân lấy người dì trong họ của Minh nên Minh thường xưng là cháu, gọi nạn nhân bằng dượng.

Vụ án xảy ra trên địa phận xã Trung Thành, huyện Yên Thành. Ảnh tư liệu

Nguyên nhân dẫn đến án mạng xuất phát từ việc vào khoảng tháng 3/2019, Minh có cho ông T. vay 70 triệu đồng hẹn 8 ngày sau trả. Hết ngày hẹn nhưng ông T. mới trả cho Minh 35 triệu đồng. Số tiền còn lại Minh nhiều lần hỏi nhưng ông T. trả lời không có.

Sau đó, ông T. vào miền Nam làm ăn. Đến ngày 27/4/2019, biết ông T. về quê, Minh chủ động gọi điện nhưng ông T. không nghe máy. Đến 16h cùng ngày, Minh đến quán của con gái ông T. nói: “Nghe nói bố mi về mà không có mồm gọi cho tau một tiếng. Sau đó, Minh đứng trước quán chửi bới, dọa đánh người dượng.

Đến 18h30' cùng ngày, ông T. gọi điện cho Minh hỏi: “Mi đang ở mô?”. Minh trả lời ở nhà thì ông T. nói “mi ở đó, tau đến đập cho mi chết”. Khoảng 5 phút sau, ông T. đi xe máy đến căn nhà Minh đang xây dở ở xóm 6, xã Trung Thành.

Tại đây, hai bên xảy ra tranh cãi, Minh lấy 1 gậy tre đuổi và đánh vào người mà mình gọi là dượng. Khi thấy ông T. gục xuống, Minh bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An nhưng đã tử vong trên đường đi. Kết quả giám định pháp y kết luận, ông Nguyễn Thọ T. chết do suy tuần hoàn cấp do đa chấn thương làm vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não, gãy xương sườn và vỡ lách.

Bị cáo Vũ Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh tư liệu

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Vũ Văn Minh đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, do bức xúc trước cái chết oan ức của ông T., người nhà nạn nhân đã khiêng quan tài đến ngôi nhà mới đang xây dở của Minh để đòi lại công bằng.

Nỗi ân hận muộn màng

Phiên tòa xét xử Vũ Văn Minh được tổ chức vào cuối tháng 9/2019. Phiên tòa chật kín người dự khán, hầu hết người tham dự đều là người nhà, hàng xóm của nạn nhân và bị cáo. Người nhà nạn nhân mang theo di ảnh, đầu chít khăn tang có mặt từ sáng sớm. Khi cán bộ công an vừa dẫn giải bị cáo Vũ Văn Minh vào khán phòng, mọi người xì xào, bàn tán, chửi rủa, trách móc, thậm chí có người còn định xông vào đòi đánh bị cáo. Một người hàng xóm có mặt tại phiên tòa cho biết: “Thật đau lòng khi cháu cướp đi mạng sống của dượng”.

Tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo Vũ Văn Minh quanh co chối tội. Đại diện VKSND tỉnh hỏi về quá trình đuổi đánh ông T., Minh khai nhận không rõ mình đánh ở đâu, vào vị trí nào, dùng tay nào để đánh. Tiếp đó, đại diện VKSND cho rằng, việc Minh khai nhận ông T. đã phi xe máy vào người mình, cầm gạch đuổi đánh mình trước là không có cơ sở. Đại diện VKSND nhận định, Minh đã khai báo không thành khẩn, hành vi của Minh có tính chất côn đồ, hung hãn. Qua đó, đại diện VKSND đã đề nghị mức án 16 đến 17 năm tù đối với bị cáo Vũ Văn Minh và bồi thường thiệt hại 201 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Phiên tòa chật kín người tham dự. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, phía luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng, hành vi của Vũ Văn Minh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thời điểm diễn ra xô xát chỉ kéo dài khoảng 10 giây, Minh đã đánh, đập nhiều nhát khiến ông T. bị đa chấn thương dẫn tới tử vong. Luật sư cũng đề nghị cần làm rõ nhiều chi tiết trong vụ án như các cuộc gọi điện thoại của Minh và ông T., việc Minh dùng gậy đánh ông T. như thế nào.

Phiên tòa kéo dài 4 tiếng đồng hồ diễn ra trong sự tranh luận căng thẳng giữa đại diện VKSND tỉnh Nghệ An và luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại, của bị cáo.

Trước những bằng chứng, bị cáo Vũ Văn Minh đã cúi đầu nhận tội. “Bị cáo không cố tình giết người”, Minh nói. Nghe đến đấy, người nhà nạn nhân phản ứng gay gắt. Khi được nói lời sau cùng, Minh gửi lời xin lỗi đến gia đình người dượng.

Bị cáo bật khóc khi bắt gặp người thân của mình. Ảnh tư liệu

Giờ nghị án, bị cáo Vũ Văn Minh ngoảnh đầu xuống dưới khán phòng rồi cứ thế òa khóc khi bắt gặp người thân của mình. Nhìn thấy vợ, bị cáo gọi với theo dặn dò “tiếp tục xây nhà, đợi ngày anh được ra tù”.

Được biết, vào năm 2012, Vũ Văn Minh bị TAND TP. Vinh xử phạt 27 tháng tù về tội "Cướp tài sản" và đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 30/8/2013, đã được xóa án tích. Đến ngày 6/10/2013, sau khi ra tù được khoảng 2 tháng, Minh tiếp tục bị Công an huyện Yên Thành xử phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi "Bắt trộm chó".

Do tính chất vụ án, tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định nghị án kéo dài thêm nhiều ngày. Đến chiều 4/10/2019, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Minh tù chung thân về tội “Giết người” và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 201 triệu đồng.