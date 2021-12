Mong cử tri thông cảm những bất cập trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19

Chiều 8/12, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình với phần chất vấn và trả lời chất vấn.

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI CUNG CẦU LAO ĐỘNG

Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh được lãnh đạo UBND tỉnh ủy quyền trả lời chất vấn nội dung: Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Hồ Văn Đàm (đơn vị huyện Quỳnh Lưu) về việc ngành đã có giải pháp gì hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có đủ nhân lực để sản xuất, kinh doanh, ông Đoàn Hồng Vũ cho biết, hiện vấn đề kết nối cung cầu lao động đang rất khó khăn. Tính đến thời điểm này, có 260 doanh nghiệp cần tuyển khoảng 29.000 lao động, trong khi địa bàn tỉnh mỗi năm bổ sung cho thị trường khoảng 47.000 lao động nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn không tìm được lao động.

“Nguyên nhân chính là giữa cung và cầu chưa gặp nhau. Vì doanh nghiệp cần tuyển tay nghề, mức lương như vậy nhưng ngược lại, người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp với tay nghề, trình độ và mong muốn của họ, đặc biệt là thu nhập. Đây là sự dịch chuyển bình thường của thị trường lao động”, ông Vũ lý giải và cho biết thêm, khi doanh nghiệp vào đầu tư nhưng chưa có phương án sử dụng lao động một cách kỹ càng về vị trí việc làm và lực lượng lao động nằm ở đâu. Bên cạnh đó, chỉ có 25% lao động có chứng chỉ trong 65% lao động đã qua đào tạo nên doanh nghiệp khó tuyển.

Về giải pháp thời gian tới, ông Đoàn Hồng Vũ cho rằng, Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các đề án, kế hoạch và triển khai việc làm, đào tạo nghề làm sao để người lao động tìm được việc làm, doanh nghiệp tìm được nhân lực. Sở cũng đã phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu việc làm đến cấp xã, gửi nhu cầu của doanh nghiệp đến người lao động. Thông qua các phiên giao dịch việc làm, cung cấp thông tin cho người lao động tìm hiểu. Cùng đó, có hơn 50.000 lao động sẽ tự tạo việc làm trong gia đình, hộ kinh doanh, làng nghề, HTX, nông lâm trường nhằm ổn định cuộc sống.

Khẳng định trong thời gian tới, lực lượng lao động sẽ được tính toán lại để tăng số lao động làm việc tại địa phương, giảm lao động làm việc ở các tỉnh, ông Đoàn Hồng Vũ cho biết, tỉnh phấn đấu mỗi năm sẽ giải quyết bình quân 42.000 lao động, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nâng tỷ lệ lao động làm việc trong tỉnh lên 66,2%; giảm tỷ lệ lao động làm việc ngoại tỉnh xuống còn 6,4%; giảm tỷ lệ lao động xuất khẩu còn 27,4%.

Bên cạnh đó, Sở đang tham mưu đề án đào tạo kỹ năng nghề theo hướng tăng đào tạo cao đẳng, trung cấp, giảm đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng; kết hợp tăng đào tạo kỹ năng mềm cho người lao động. Tiếp tục tăng cường kết nối 3 nhà: Nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề cho người lao động để khi người lao động vào làm việc sẽ cơ bản tiếp cận được máy móc hiện đại.

RÚT KINH NGHIỆM, MONG CỬ TRI THÔNG CẢM, CHIA SẺ

Xung quanh việc thực hiện Quyết định 22 của UBND tỉnh về hỗ trợ cho lao động tự do được nhiều đại biểu quan tâm, ông Đoàn Hồng Vũ cho rằng, Quyết định số 22 của UBND tỉnh được ban hành sớm, qua 9 bước và được tính toán kỹ lưỡng, cơ bản phủ hết 9 nhóm với 36 ngành, nghề cụ thể.

Đại biểu Phan Thị Minh Lý đặt câu hỏi đến Giám đốc Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: Thành Cường

Khẳng định việc triển khai Quyết định số 22 trong thực tiễn còn bất cập, chưa bao phủ hết đối tượng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho rằng, Nghị quyết 68 của Chính phủ quy định thẩm quyền do tỉnh, tỉnh phải cân đối 100% ngân sách. Trong điều kiện của tỉnh khó khăn nhưng tỉnh đã phê duyệt đối tượng lao động tự do đã vượt 170% so với dự toán ban đầu. Cùng đó, chính sách chỉ hỗ trợ những đối tượng ảnh hưởng sâu nhất, còn đối tượng tự do thì rất lớn nên không bao phủ hết đối tượng.

“Nếu ngành nghề nào cũng đưa vào thì gần như phủ kín, số lượng rất lớn, vượt quá khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Có một số đối tượng, địa bàn, thời điểm ban hành chính sách thì chưa bị dừng hoạt động, chưa ảnh hưởng sâu. Sở sẽ rút kinh nghiệm và khi ban hành các chính sách sau này sẽ làm kỹ hơn, nên mong đại biểu và cử tri thông cảm, chia sẻ với những bất cập trên”, ông Vũ nói.