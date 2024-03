Mong manh top cuối V-League

Top 3 đội xếp cuối gồm Khánh Hòa (9 điểm, hiệu số -10), Thể Công Viettel (13 điểm, -8), Hoàng Anh Gia Lai (13 điểm, -7). Cùng 13 điểm nhưng Sông Lam Nghệ An tạm xếp thứ 11, do đạt hiệu số bàn thắng/thua là -4. Xếp trên một bậc là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 14 điểm, nghĩa là chỉ hơn 3 đội xếp sau vẻn vẹn 1 điểm, tương đương một trận hòa.

Điều bất ngờ lớn nhất thuộc về Thể Công Viettel khi đội bóng áo lính về đích thứ 3 trên xuống, tức top đầu mùa trước, nay rơi vào nhóm chống xuống hạng. Cái tên Hoàng Anh Gia Lai không phải là cái tên mới của nhóm cuối, bởi đội bóng phố núi lâu nay vốn “dành cả thanh xuân” để trụ vững ở nhóm vất vả này. Đội bóng phố biển Khánh Hòa bị xếp cuối là điều dễ dự đoán bởi vô vàn khó khăn về lực lượng, kinh phí trong suốt quá trình tồn tại mà họ luôn phải đương đầu.

Khánh Hòa (áo đỏ) vừa có trận hòa vất vả trên sân nhà trước Bình Định. Ảnh: VFF.

Điều cần nói về 3 đội bóng xếp cuối nói trên là Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai vừa giành chiến thắng khá thuyết phục ở vòng 13 lượt đi và cho thấy các đội bóng này sẽ không chịu “nằm yên” ở cuối bảng xếp hạng như hiện tại.

Thể Công Viettel vừa đánh bại đội đương kim vô địch Công an Hà Nội với tỷ số thuyết phục 3-0 trên sân Hàng Đẫy cho thấy ông Đức Thắng đã tìm thấy công thức chiến thắng cho đội nhà sau những trận đấu ban đầu không thành công vừa qua.

Thể Công Viettel vừa có chiến thắng thuyết phục trước Công an Hà Nội. Ảnh: Mạnh Quân (Vietnamnet)

Hoàng Anh Gia Lai với ông Vũ Tiến Thành liên tiếp giành được 2 trận thắng ở vòng 12 và 13 nhờ củng cố hàng thủ, làm cơ sở chắc chắn cho hàng công thăng hoa và hiệu quả. Khánh Hòa cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận bị “đánh hội đồng” hay là “kho điểm” ở lượt về, bởi như lời ông Trần Trọng Bình, huấn luyện viên trưởng, “đội bóng sẽ được tăng cường lực lượng” ở lượt về nhằm vượt thoát tình trạng “đáy bảng” không hề mong muốn.

Chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, các đội bóng V-League, theo Điều lệ giải, được bổ sung lực lượng (gồm đủ danh sách 30 cầu thủ, được thay thế 3 cầu thủ/3 lần, thay thế/bổ sung đủ 3 cầu thủ nước ngoài…). Vậy nên, mới có chuyện Đình Bắc từ Quảng Nam về Hà Nội FC theo dạng cho mượn, Văn Nam cũng từ Quảng Nam về đội hạng Nhất PVF-CAND, hay Tuấn Anh về Thép Xanh Nam Định mới đây và nhất là một loạt các đội bóng thay thế ngoại binh như Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Công an Hà Nội…

Có một chi tiết về sự quyết liệt, tính cạnh tranh “nảy lửa” ở V-League với vòng 13 khi lần lượt nhiều cầu thủ dính chấn thương ở các mức độ khác nhau như Tuấn Hải (Hà Nội FC), Văn Việt (Sông Lam Nghệ An) hay Việt Anh (Công an Hà Nội). Tất nhiên, lỗi nặng của Tăng Tiến (Quảng Nam) hay lỗi trẻ người non dạ của Văn Huy (Sông Lam Nghệ An), lỗi 2 thẻ vàng của Lucas (Thép Xanh Nam Định) dẫn đến thẻ đỏ đều có nguồn gốc từ áp lực quá lớn trong trận đấu và những cái tên nói trên đã không đủ nhận thức, hành vi đúng mực để vượt qua khó khăn, để bị “loại thải” khỏi trận đấu theo đúng luật định.

Bên cạnh những hành vi cần phê phán, kỷ luật đúng mực, cũng cần thấy rằng, V-League đang tự mình nâng tầm theo đúng yêu cầu đặt ra và bản thân các đội bóng, từng cầu thủ đều không thể bằng lòng với thực tại.

Với tinh thần đó, người viết tin rằng, 3 đội xếp cuối lượt đi sẽ bằng mọi cách để thoát ra khỏi tình thế hiện tại và họ hoàn toàn có cơ sở để làm được điều mong muốn. Điều đáng lo, tiếc thay sẽ liên quan đến các đội bóng xứ Nghệ gồm Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khi họ dường như không có chuyển động nào đáng kể để bổ sung lực lượng ở giai đoạn lượt về.

SLNA (áo vàng) vừa nhận một thất bại trên sân của Bình Dương. Ảnh: Chung Lê

Có tin Sông Lam Nghệ An sẽ được bổ sung một số cầu thủ trở về từ Giải U19 2024, trong khi tiền đạo ngoại binh được Công an Hà Nội cho mượn trong thương vụ trao đổi Văn Cường ngày càng mài mòn đũng quần trên ghế dự bị, càng làm “não ruột” người hâm mộ. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bổ sung Xuân Trường từ Hải Phòng, liệu có làm tăng sự uyển chuyển, sắc bén ở tuyến giữa hay không, vẫn là một dấu hỏi.

Việc Sông Lam Nghệ An chỉ thua sát sao trước các đội bóng mạnh như Thép Xanh Nam Định hay Bình Dương, cầm hòa Hải Phòng FC… là những điều đáng biểu dương nhưng xem ra, “vực thẳm” top cuối đang mấp mé ở lượt về. Mọi việc có thể thay đổi ngay lập tức nếu Khánh Hòa có 3 điểm ở vòng 14, giành 12 điểm, còn Sông Lam Nghệ An, Thể Công Viettel hay Hoàng Anh Gia Lai gặp khó, thì sự “dồn toa” top cuối càng nóng bỏng và khó chịu hơn. Vị trí thứ 11 đến 13 đều có 13 điểm, tức là sau 1 vòng đấu có thể đảo lộn vị trí và không thể nói được đội nào sẽ rơi xuống đáy bảng.

Chắc chắn, lượt về V-League sẽ vô cùng căng thẳng và kịch tính ở top cuối. Sức trẻ và sự quyết tâm, trưởng thành từng bước như Sông Lam Nghệ An liệu có giành được một vị trí an toàn hay không vẫn là câu hỏi không dễ trả lời. Và đội bóng bị nhận diện như Khánh Hòa có tiếp tục bị ép ở đáy bảng hay không cũng tùy thuộc rất nhiều vào mọi cố gắng để làm nên “truyền thống trụ hạng” của đội bóng nghèo phố biển?