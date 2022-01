Một dòng chảy của lịch sử đô thị Vinh

(Baonghean.vn) - Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao vui “Tết sum vầy” tại Nghệ An; Các đoàn công tác của Quốc hội, của tỉnh thăm và tặng quà tại các địa phương; Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ XIV - là những nội dung chính có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - ​Với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam trung thành, đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Hội báo Xuân Nhâm Dần 2022 là dịp để biểu dương những thành quả đổi mới của báo chí Nghệ An, là nơi giao lưu gặp gỡ của những người làm báo với đông đảo bạn đọc báo.

(Baonghean.vn) - Mới đây, đối thoại an ninh giữa Nga và NATO đã diễn ra, song không đạt được đột phá nào. Cả hai bên đều giữ lập trường cứng rắn và không nhượng bộ trong vấn đề gai góc nhất – Ukraine. Giấc mộng NATO vốn đã xa vời với Ukraine, nay càng mờ mịt hơn, và nước này trở thành yếu tố trong chiến lược duy trì cán cân quyền lực giữa Nga và phương Tây.

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2022; Các đoàn công tác của Trung ương và địa phương đến thăm và trao quà Tết tại một số địa phương...là những nội dung chính có trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.