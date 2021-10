Một khách hàng ở Nghệ An được Prudential chi trả bảo hiểm hơn 1 tỷ đồng

Số tiền Prudential chi trả một lần cho người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm của khách hàng Vũ Thị Thới ở xóm 5, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An là 1,080 tỷ đồng.

Được biết, vào ngày 09/08/2021, khách hàng Vũ Thị Thới tham gia bảo hiểm nhân thọ của Prudential cho bản thân, sản phẩm Pru Chủ Động Cuộc Sống; Phí bảo hiểm hàng năm là 19.062.000 đồng. Hợp đồng bảo hiểm do tư vấn viên Nguyễn Thị Tuyết thuộc Văn phòng giao dịch Tân Kỳ của Prudential tư vấn. Ngày 4/9, khách hàng Thới không may bị tai nạn đuối nước; ngày 22/09/2021, người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm Đàm Văn Sơn (chồng của khách hàng Thới) nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Bà Võ Thị Thịnh - Giám đốc Văn phòng TĐL phát biểu tại lễ chi trả. Ảnh: Việt Phương Nhận được thông tin từ phía khách hàng, đại diện Prudential đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên, đồng thời thực hiện các thủ tục chi trả cho bên khách hàng với tổng số tiền nói trên. Tính đến nay Hợp đồng bảo hiểm mới tham gia hơn 2 tháng.

Đại diện Prudential cùng chính quyền địa phương, khách hàng, người dân tham dự lễ chi trả. Ảnh: Việt Phương Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Prudential Việt Nam đã thực hiện việc chi trả bảo hiểm cho 137.025 trường hợp, với số tiền hơn 1.388 tỷ đồng.



Tại Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2021, Prudential đã thực hiện chi trả bảo hiểm cho 7.477 trường hợp với số tiền hơn 52 tỷ đồng.

Prudential tổ chức lễ chi trả bảo hiểm cho người thụ hưởng của hợp đồng bảo hiểm Đàm Văn Sơn (chồng của khách hàng Thới) ở xóm 4, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Ảnh Việt Phương

Hiện tại tỉnh Nghệ An Prudential có 1 văn phòng đại diện tại thành phố Vinh và 11 Văn phòng tổng đại lý và văn phòng giao dịch tại: thành phố Vinh, huyện Anh Sơn, Đô Lương, Tân Kỳ, Con Cuông, Hoàng Mai, Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Thái Hòa.

Tri ân khách hàng trong lễ chi trả. Ảnh: Việt Phương

Prudential đã hoạt động tại tỉnh Nghệ An từ tháng 09/2001 đến nay và đã có nhiều hoạt động tích cực đóng góp cho cộng đồng và an sinh xã hội tại tỉnh. Các chương trình từ thiện Prudential đã tổ chức: trao tặng học bổng, trao tặng xe đạp cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào miền núi xây nhà tái định cư, khám và cấp phát thuốc chữa bệnh, hiến máu nhân đạo, ủng hộ người dân khi không may xảy ra lũ lụt, thiên tai,…