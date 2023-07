Một nhà dân bị hoả hoạn thiêu rụi trong đêm

(Baonghean.vn) - Liên quan đến chuyên án triệt xóa thành công ổ nhóm chuyên trộm cắp xe mô tô tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Quân về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".