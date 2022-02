Một nhóm lãnh đạo Công ty Phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ bị bắt

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí " xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (địa chỉ tại số 2, ngõ 9, phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).