Một phút bất cẩn, tài xế 'lái' đời mình vào tù

(Baonghean.vn) - Chỉ vì thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn, tài xế xe tải đã gây ra vụ tai nạn khiến 3 mẹ con mãi mãi ra đi.

Vụ tai nạn thương tâm

Nguyễn Duy Quân (37 tuổi), trú xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc là nhân viên lái xe của một công ty vận tải. Quân có giấy phép lái xe hạng C và đã có nhiều năm kinh nghiệm ngồi sau vô lăng.

Nhờ nghề tài xế đã giúp Quân nuôi sống gia đình nhỏ. Dù cuộc sống chưa dư giả nhưng so với nhiều nghề khác nghề này cho Quân thu nhập khá. Quân ý thức điều đó nên chăm chỉ làm việc. Nhưng rồi, chỉ vì sự chủ quan của bản thân mà Quân đã phải trả giá đắt, đã gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm ngày 6/3/2023. Buổi sáng hôm ấy, chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) dùng xe máy chở 3 đứa con nhỏ đi học.

Trên đường di chuyển, chiếc xe máy của chị bị xe tải do Quân điều khiển đâm vào phía sau. Lý do là tài xế thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn và mải nhìn xe tải ngược chiều phía trước.

Chỉ trong phút chốc người đàn ông này mất vợ và 2 đứa con. Ảnh: Trần Vũ

Trong phút chốc, chiếc xe và 4 mẹ con chị H. bị xe ô tô nhãn hiệu Howo, trên thùng xe có chở đá vật liệu xây dựng, quá trọng tải hàng hóa hơn 30% cuốn dưới gầm xe.

Hậu quả, chị H. và 2 đứa con (9 và 7 tuổi) tử vong tại chỗ. Riêng cháu bé 5 tuổi bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị, tỷ lệ tổn thương cơ thể 3%. Về phần Quân, sau khi gây ra tai nạn đã rời khỏi hiện trường, rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Hối hận của tài xế

Vẻ khúm núm, nhiều lần chống tay vào bục khai báo, bị cáo Quân trình bày, bố đã mất, bản thân là con đầu trong gia đình có 4 anh chị em nên luôn nỗ lực. Sau khi hết chương trình phổ thông, Quân không thi vào đại học mà chọn học nghề lái xe để mưu sinh. Thanh niên này đã có bằng lái xe hạng C và kinh nghiệm tài xế xe tải khoảng 3 năm.

Bị cáo luôn tự nhủ làm việc chăm chỉ để lo cho vợ con, gia đình. Thế nhưng, vụ tai nạn nghiêm trọng ấy đã khiến mọi dự định dang dở. Bản thân bị cáo phải đối diện với bản án của pháp luật. Hơn cả, vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến gia đình bị hại phải chịu nỗi đau quá lớn khi người chồng, người cha cùng lúc mất cả vợ lẫn 2 đứa con thơ.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận trong quá trình lái xe đã thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn nên đã để xe tải do mình điều khiển va vào xe máy của nạn nhân.

Quân trình bày, trong suốt nhiều năm làm nghề lái xe không tránh khỏi rủi ro như va chạm nhẹ khi lưu thông trên đường. Tuy nhiên, việc gây tai nạn chết người là ngoài ý muốn, chưa bao giờ chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu này. “Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo luôn trăn trở suy nghĩ, cảm thấy có lỗi với 3 bị hại. Bị cáo cảm thấy rất ân hận, giá như…”, Quân bỏ dở câu nói.

Bị cáo Nguyễn Duy Quân. Ảnh: Trần Vũ

Trước sự có mặt của đại diện bị hại, bị cáo đã nhiều lần gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình và công ty bồi thường cho gia đình bị hại gần 640 triệu đồng. Bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm việc kiếm sống, nuôi gia đình, làm lại cuộc đời.

Tại phiên tòa, HĐXX đã nhắc nhở người dân về việc thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông khiến nhiều gia đình mất đi người thân, có trường hợp bị tàn tật. Nguyên nhân một phần vì sự chủ quan của một bộ phận tài xế, đến lúc gây ra hậu quả mới hối hận thì đã muộn. Vụ án là lời cảnh tỉnh chung để những ai cầm vô lăng hãy biết lái xe bằng trách nhiệm và sự tận tâm.

Trong vụ án này, bị cáo đã phạm lỗi do cẩu thả, nhưng cũng có một số tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã tác động gia đình bồi thường một phần tổn thất tinh thần cho bị hại. Do đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Duy Quân 7 năm 6 tháng tù. Về phần dân sự, tòa buộc công ty đã ký hợp đồng thuê Quân làm việc phải bồi thường cho gia đình bị hại 690 triệu đồng (được trừ đi số tiền đã bồi thường) và cấp dưỡng cho cháu bé 5 tuổi mỗi tháng 1,8 triệu cho đến khi 18 tuổi. Sau đó, theo luật dân sự, bị cáo có trách nhiệm hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền đã bồi thường cho nạn nhân theo thỏa thuận giữa hai bên.

Hiện nay, với hàng triệu tài xế hàng ngày cầm lái mưu sinh, đa số họ đều trụ cột của gia đình, lái xe để kiếm sống. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận tài xế vì chủ quan, quá tin tưởng vào tay lái, kinh nghiệm của mình rồi trong phút giây lơ là đã gây ra tội ác, đánh “lái” cuộc đời mình dính vào lao lý, tù tội. Vụ án là bài học đắt giá không chỉ đối với Quân mà còn cho cánh tài xế, hãy lái xe bằng cả trách nhiệm và trái tim của mình.