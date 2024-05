Một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024

(Baonghean.vn) - Theo Cục Thống kê Nghệ An, tháng 5 năm 2024 trên địa bàn Nghệ An chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,43% so với tháng trước. Hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn Nghệ An tháng 5 và 5 tháng năm 2024 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.