Văn hóa Một số món ăn ngon Tết Hàn Thực ngày 3/3 âm lịch Tết Hàn Thực là ngày Tết ăn đồ lạnh, đồ nguội. Báo Nghệ An giới thiệu đến bạn đọc một số món ngon ngày 3/3 âm lịch.

Tết Hàn Thực là dịp đặc biệt trong năm, diễn ra vào ngày 3/3 âm lịch. Theo truyền thống, đây là ngày mọi người thường ăn đồ nguội, đồ lạnh để tưởng nhớ tổ tiên. Trong văn hóa Việt, mâm cúng Tết Hàn Thực thường không thể thiếu món bánh trôi chay và bánh trôi tàu.

Bên cạnh hai món truyền thống ấy, ngày nay nhiều gia đình còn chuẩn bị thêm các món ăn thanh mát, dễ ăn để làm phong phú thêm bữa cơm ngày lễ.

1. Món Trôi Chay ngũ sắc

Một trong những món nổi bật là bánh trôi ngũ sắc. Bánh được làm từ bột nếp, nhuộm màu từ nguyên liệu tự nhiên như lá dứa, nghệ, gấc… tạo nên vẻ ngoài bắt mắt và hương vị nhẹ nhàng.

Chuẩn bị bột nếp và chia thành 5 phần. Dùng nguyên liệu tự nhiên để tạo màu: gấc cho màu đỏ, nghệ cho màu vàng, lá dứa cho màu xanh, lá cẩm tím, và bột than tre cho màu đen. Trộn từng màu vào bột, nhào đều rồi nặn viên nhỏ, cho viên đường phên vào giữa.

Luộc bánh trong nước sôi đến khi bánh nổi là chín. Vớt ra, thả vào bát nước nguội rồi vớt lên đĩa, rắc thêm mè trắng rang nếu thích.

2. Món Bánh trôi tàu

Bánh trôi tàu cũng là món được ưa chuộng nhờ lớp vỏ dẻo mềm, nhân đậu xanh bùi béo, ăn cùng nước gừng ấm giúp cân bằng vị lạnh của những món khác.

Món này thường được dùng nóng, đối lập với đặc trưng "ăn lạnh" nhưng vẫn giữ đúng tinh thần thanh đạm và ý nghĩa tâm linh của ngày lễ.

Bột nếp được nhào mềm, nặn thành viên lớn hơn bánh trôi chay, bọc nhân đậu xanh nấu nhuyễn và vo viên. Nấu nước đường với gừng đập dập cho thơm. Luộc bánh đến khi nổi thì cho vào nồi nước đường gừng, nấu thêm vài phút. Khi ăn, rắc thêm mè rang và dừa nạo để tăng hương vị.

3. Bánh Cuốn, Bánh Mướt, Bánh Ướt

Ngoài ra, bánh cuốn, bánh mướt hay bánh ướt cũng rất hợp với Tết Hàn Thực. Những món bánh làm từ bột gạo tráng mỏng, ăn nguội cùng chả lụa và nước mắm pha nhạt mang đến cảm giác nhẹ bụng, mát lành.

Pha bột gạo với nước theo tỷ lệ hướng dẫn. Dùng chảo chống dính hoặc nồi hấp chuyên dụng để tráng bánh mỏng. Khi bánh chín, dùng đũa lấy ra, cuộn với nhân thịt băm xào mộc nhĩ (nếu thích), hoặc ăn không như bánh mướt. Ăn kèm chả lụa và nước mắm pha chua ngọt.

3. Các loại chè

Các loại chè như chè đậu xanh, chè khoai, chè sen… cũng thường xuất hiện trong dịp này. Vị ngọt thanh và tính mát của chè giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày đầu hạ.

Chè dừa dầm

Tùy loại chè mà chọn nguyên liệu chính như đậu xanh, đậu đỏ, khoai lang, hạt sen... Đun mềm nguyên liệu, thêm đường phèn vừa đủ ngọt. Có thể cho thêm nước cốt dừa để tăng vị béo.

Chè Khúc Bạch

Chè Bưởi

Chè thường dùng lạnh hoặc nguội trong ngày Tết Hàn Thực để giữ đúng tinh thần "ăn đồ mát".

4. Bánh Do

Một món khác khá thú vị là bánh do – loại bánh truyền thống ở một số vùng miền, làm từ bột nếp với nhân ngọt, hình dáng nhỏ xinh, mang ý nghĩa may mắn và bình an.

Trộn bột nếp với nước ấm, nhào kỹ rồi bọc nhân đậu xanh ngọt bên trong. Tạo hình bánh tròn hoặc dài tùy ý. Hấp bánh chín trong nồi hấp. Khi nguội, bánh dẻo thơm, dễ ăn và bảo quản được lâu trong ngày mát trời.

Bánh Do chấm mật mía

Những món ăn dịp Tết Hàn Thực không chỉ ngon miệng mà còn mang đậm nét văn hóa dân tộc, giúp giữ gìn những giá trị truyền thống quý báu của người Việt.