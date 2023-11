Một tập đoàn nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án 120 triệu USD tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Radiant Opto - Electronic Corp (Đài Loan) về việc đề xuất nghiên cứu đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP Nghệ An.

Trước khi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An, lãnh đạo Công ty Radiant Opto - Electronic Corp đã đến chào và trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung.

Dự buổi làm việc, về phía nhà đầu tư có ông Justin Wang - Tổng Giám đốc Công ty Radiant Opto-Electronic Corp; Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh với lãnh đạo Công ty Radiant Opto - Electronic Corp. Ảnh: Phạm Bằng

Công ty Radiant Opto - Electronic Corp (Đài Loan) là tập đoàn sản xuất linh kiện quang học, tấm dẫn hướng ánh sáng, modun hình nền, lắp ráp modun tinh thể lỏng ... Công ty đã có các nhà máy tại Đài Loan và Trung Quốc.

Hiện công ty đang lựa chọn Khu công nghiệp VSIP Nghệ An để nghiên cứu địa điểm và đề xuất đầu tư dự án với quy mô sử dụng đất khoảng 8,2ha, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 120 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động cuối năm 2024.

Bày tỏ vui mừng chào đón lãnh đạo Công ty Radiant Opto - Electronic Corp đến tìm hiểu, đề xuất đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP tại tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, Nghệ An là tỉnh có ưu thế về vị trí địa lý, mặt bằng đầu tư và nguồn nhân lực dồi dào; tình hình an ninh chính trị ổn định, được Trung ương quan tâm và ban hành nhiều chính sách ưu đãi riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh Nghệ An đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng

Hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội của tỉnh đã và đang được đầu tư đồng bộ, là trung tâm dạy nghề, trung tâm y tế lớn của cả nước. Chính quyền tỉnh thường xuyên cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính; tích cực, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư.

Nhờ đó, Nghệ An được đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Hiện trên địa bàn tỉnh có 131 dự án của các nhà đầu tư đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký đạt gần 4 tỷ USD; có cộng đồng doanh nghiệp nói tiếng Trung khá lớn với 52 dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 2,6 tỷ USD, chiếm 2/3 tổng vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh cũng có sự hiện diện của 8 tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ, năng lượng xanh hàng đầu thế giới, như: Luxshare - ICT, Goertek, Everwin, JuTeng, Foxconn, Sunny, Runergy, Shandong.

Lãnh đạo Công ty Radiant Opto - Electronic Corp và Công ty TNHH VSIP Nghệ An tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2022, Nghệ An thu hút FDI được gần 1 tỷ USD, đứng thứ 10 cả nước. Đến nay, Nghệ An đã thu hút FDI được 1,41 tỷ USD, tiếp tục đứng trong tốp 10 cả nước và đứng thứ nhất vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

"Đây là minh chứng lớn nhất cho sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Nghệ An và cũng là minh chứng cho sự hấp dẫn của Nghệ An trong việc thu hút các nguồn vốn FDI", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi Công ty Radiant Opto - Electronic Corp lựa chọn Khu công nghiệp VSIP, Nghệ An là nơi đầu tư và qua đó góp phần hình thành trung tâm sản xuất thiết bị điện tử và công nghệ hàng đầu của khu vực.

KCN VSIP Nghệ An - nơi Công ty Radiant Opto - Electronic Corp đề xuất đầu tư dự án. Ảnh: Thành Cường

Trong 5 năm tới, Nghệ An sẽ hoàn thiện 2 dự án hạ tầng giao thông chiến lược là xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò và nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh. Đối với VSIP, tỉnh đã chuẩn bị quỹ đất, quy hoạch để VSIP phát triển trong thời gian tới.

Nhấn mạnh VSIP là nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp hàng đầu của Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Công ty Radiant Opto - Electronic Corp sẽ thành công trong việc kinh doanh tại Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.

Tỉnh Nghệ An cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh, sự hỗ trợ trong quá trình đầu tư và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh sau đầu tư.

Ông Justin Wang - Tổng Giám đốc Công ty Radiant Opto-Electronic Corp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Justin Wang - Tổng Giám đốc Công ty Radiant Opto-Electronic Corp cho biết, công ty được thành lập gần 30 năm, chuyên sản xuất các tấm hướng dẫn ánh sáng. Công ty hiện đang là đối tác chiến lược quan trọng của Apple, Foxconn, LG...

Tổng Giám đốc Công ty Radiant Opto-Electronic Corp nhấn mạnh, trong tương lai để đáp ứng yêu cầu của khách hàng thì công ty cần có nhiều công ty vệ tinh trên toàn cầu. Trong định hướng 30 năm tới, Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng là địa điểm để công ty phát triển ổn định, lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tặng quà lưu niệm tới ông Justin Wang - Tổng Giám đốc Công ty Radiant Opto-Electronic Corp. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng lãnh đạo các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty Radiant Opto-Electronic Corp. Ảnh: Phạm Bằng

"Việc công ty lựa chọn Nghệ An là nơi đầu tư dự án vì đây là địa phương có nguồn nhân lực tốt, chính sách thương mại toàn cầu linh hoạt. Hy vọng, kỳ vọng các bên sẽ cùng nhau sát cánh để cùng phát triển", Tổng Giám đốc Công ty Radiant Opto-Electronic Corp nhấn mạnh.